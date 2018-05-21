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 Elcil: “Stabil para birimine geçmeyi ve çalışanlara 2 ayda bir hayat pahalılığı verilmesini talep ediyoruz”

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 Elcil: “Stabil para birimine geçmeyi ve çalışanlara 2 ayda bir hayat pahalılığı verilmesini talep ediyoruz”
 Elcil: “Stabil para birimine geçmeyi ve çalışanlara 2 ayda bir hayat pahalılığı verilmesini talep ediyoruz”


  Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, Kuzey Kıbrıs’ta stabil para birimine geçmeyi ve çalışanlara 2 ayda bir hayat pahalılığı verilmesini talep etti. 

Elcil yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta ekonomik krizin ağırlaşarak devam ettiğini, ekonomik krizin temel nedeninin ise Türk Lirası kullanılması olduğuna dikkat çekti. 

Özellikle maaş ve ücretler TL ile ödenirken ev kiraları, okul harçları, araç fiyatları, arazi alım satımlarıyla mal ve hizmet fiyatlarının döviz cinsinden hesaplanmasının krizin temel nedeni olduğuna işaret eden Elcil,şöyle devam etti: 

“Türkiye’den gelen ekonomik paketlerle eşel-mobile göre iki ayda bir ödenmesi gereken hayat pahalılığı ödeneğinin altı ayda bire çıkarılması çalışanların alım gücünü yarı yarıya düşürmüştür. Bu dayatmaya bir de Merkez Bankası’nın borç faizlerini artırması ile ilgili dayatması da ilave olunca, Türkiye’ye ödediğimiz enflasyon vergisi Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’a verdiğini söylediği yıllık kredinin kat kat üstüne çıkmıştır. Geçtiğimiz yıl yerel gelirler, Kuzey Kıbrıs’taki toplam giderlerin yüzde 83’ünü karşılamıştır. Bilinmeyen nüfusa rağmen sağlanan bu gelişme, gerçekte Türkiye’ye muhtaç olmadığımızı açıkça göstermektedir. Adanın kuzeyine yönelik nüfus akışı önlense ve vergi adaleti sağlanarak, Türkiye’nin uyguladığı ticari ambargo kaldırılsa, TL kullanımına hiç gerek kalmayacaktır. Türk Lirası kullanımı tamamen Türkiye’ye entegrasyonu sağlamak için alınan siyasi bir karardır.”

Elcil, şöyle devam etti:

“Bize ‘besleme’ diyenler şu rakamlara iyi baksın; Kıbrıs, Antalya ve Mut hava koridorlarını kullanan her uçaktan 38.7 Euro alınmaktadır. Buna göre, 2010’da 167 bin, 2011’de 168 bin, 2012’de 162 bin, 2013’te 175 bin, 2014’te 200 bin, 2015’te 235 bin, 2016’da 240 bin ve 2017’de 220 bin uçak kullandı bu koridorları. Sadece geçen yıl Kıbrıs üzerinden geçen uçaklardan bile yaklaşık 8,5 milyon Euro alan siz. Ama ‘besleme’ olan biz.”
 

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