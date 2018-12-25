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Elektrik Kesintisi

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Girne bölgesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak
Elektrik Kesintisi

Girne bölgesinde yarın yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre, kesinti Tarsan Çiftliği ve civarı ile Beşparmak köyünde olacak.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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