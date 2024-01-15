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Elektrik zammının nedenini açıkladı!

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Ahmet Tuğcu: Son elektrik zamları AKSA ile imzalanan sözleşmenin maliyetlere yansımasıdır
Elektrik zammının nedenini açıkladı!

El-Sen Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, KIB-TEK ile AKSA arasında imzalanan sözleşmeye işaret ederek, “Son elektrik zamları Kalecik III sözleşmenin maliyetlere yansımasıdır” dedi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Canan Onurer’in hazırlayıp sunduğu “Sabah’ın Haberleri” isimli programa telefonla bağlandı.

El-Sen Genel Başkanı Tuğcu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) yaşadığı mali sıkıntıları değerlendirdi.

KIB-TEK’in doğru ve planlı bir şekilde yönetilmesi durumunda mali yapısının hiçbir zaman bozulmayacağına dikkat çeken Tuğcu, “Kamu İhale Yasası’nda değişiklik yapıldığı dönemdeki eylemlerimizde bugünleri anlatmaya çalıştık” dedi.

“SON ELEKTRİK ZAMLARI AKSA İLE İMZALANAN SÖZLEŞMENİN MALİYETLERE YANSIMASIDIR”

Tuğcu, elektriğe yapılan zamların KIB-TEK ile AKSA arasında imzalanan “Kalecik III” sözleşmesinin maliyetlere yansıması olarak nitelendirdi. Tuğcu, “Biz bunu defalarca anlattık fakat kimse anlamak istemedi” ifadelerini kullandı.

KIB-TEK’in AKSA’ya olan borçlanması için Ziraat Bankası’ndan aldığı 1 milyar TL’lik krediyi de değerlendiren Tuğcu, “Bu mali bütçemizin doğru yönetilmemesinin göstergesidir. Bunun tek sebebi üretimin maliyetlere yansıtılmamasıdır” diye konuştu.

Tuğcu, AKSA’nın ülkeye getirdiği makinelerin 1999 model olduğunu söyleyerek, “Bu makinler bizim testlerimizi geçemeyecek durumdadır. Bu ülkenin enerji arz güvenliğini kuruma yatırım yapmak yerine AKSA’ya kapasite yatırımına veriyorlar” açıklamasında bulundu.

“AKSA’NIN GETİRDİĞİ 1999 TARİHLİ MAKİNE NASIL 51 BİN SAAT ÇALIŞTI?”

Santralin bugüne kadar 51 bin saat çalıştığının gösterildiğini belirten Tuğcu, saatlerde oynama yapıldığının altını çizerek, “Teknecik Elektrik Santrali’nde bulunan ve 2007 tarihinde kullanılmaya başlanan makine, 60 bin saat çalıştıysa 1999 tarihli makine nasıl 51 bin saat çalıştı?” dedi.

Tuğcu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMB) bağlı Makine Mühendisleri Odası ile birlikte ortak bir metin hazırlığı içinde olduklarını, polise ve savcılığa ilişkin KIB-TEK Yönetim Kurulu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

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