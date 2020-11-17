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Elektrikli Otomobil Zenginlere Kaldı

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Avrupa’da elektrikli araçların yüzde 80’i en zengin 6 ülkede satılırken geliri düşük ülkeler bu araçları fiyatları nedeniyle tercih etmedi. Türkiye’de de yerli elektrikli otomobilin fiyatı şimdiden merak konusu.
Elektrikli Otomobil Zenginlere Kaldı

Otomotiv endüstrisinde önemli bir dönüşümün yaşandığı elektrifikasyonda, vatandaşın alım gücü sektörün geleceğini belirleyecek. Türkiye'nin de büyük bir yatırımla duyurduğu elektrikli otomobilde, yapılan araştırmaya göre milli gelir düştükçe satışlar azalıyor. Avrupa'da elektrikli araçların yüzde 80'i önde gelen 6 zengin ülkede satılırken, Yunanistan, Polonya, Estonya ve Litvanya gibi daha düşük milli gelire sahip ülkelerde satışlar çok düşük seviyede kaldı. Bu istatistik, Türkiye'de her yıl onbinlerce yerli elektrikli otomobil satış hedefi için önemli bir gösterge oldu.

1 MİLYON HEDEF

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil için 22 milyar TL'yi bulan yatırım planlanıyor. Yılda 175 bin adet araç üretim kapasitesi olan fabrikada, 2022'de banttan ilk aracın çıkması ve 10 yılda 1 milyon adet otomobil üretimi hedefleniyor.

Yerli otomobil projesi hayata geçse de, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle satış konusunda sıkıntı yaşanabilir. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) yayınladığı son rapora göre, Avrupa Birliği'nde (AB) kişi başına milli geliri 30 bin Euro'nun altında olan ülkelerdeki elektrikli araç satışı, toplam satıştan sadece yüzde 1 pay alıyor. İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç ve Danimarka'da elektrikli araç satışları ise AB'nin toplam yüzde 80'ine denk geliyor.

PARÇALAR İTHAL

Türkiye'de kişi başına milli gelir, bu yılın ikinci çeyreğinde 8 bin 934 dolar (7.550 Euro) seviyelerine kadar geriledi. Bu durumda, normal içten yanmalı motorlu araçlara göre daha pahalı olan elektrikli otomobillere vatandaşın ulaşımı daha da zorlaşacak. TOGG'un hayata geçireceği yerli otomobilin de en az yüzde 50'sinin ithal parçalardan oluşacağı düşünüldüğünde, kur artışı ile birlikte aracın maliyetinin ve satış fiyatının da artması bekleniyor.

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ŞARJ İSTASYONLARI HAYATİ ÖNEME SAHİP

Avrupa Birliği'nin en zengin ülkelerinde elektrikli araç satışı hızla artarken, çok sayıda ülkede de bu araçları teşvik eden mekanizmalar hayata geçiriliyor. Avrupa genelinde elektrikli araçlar için büyük önem arz eden şarj istasyonları da kuruluyor. ACEA'nın verilerine göre Avrupa'da 200 bin civarında şarj istasyonu bulunuyor. Bunların yüzde 75'i İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda'da yer alırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Malta, Bulgaristan ve Litvanya en az şarj istasyonuna sahip ülkeler oldu. Türkiye'de ise yerli elektrikli otomobille birlikte şarj istasyonlarının ne olacağı da belirsizliğini sürdürüyor.

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