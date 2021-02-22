Elon Musk'ın Bitcoin kazancı, Tesla satışlarından elde ettiği kazancı geçti

Elon Musk'un kurduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın 1,5 milyarlık Bitcoin yatırımından elde ettiği kar, bir yıllık araç satışını geçti. Geçen ay kripto para birimi Bitcoin'e yatırım yaptığını açıklayan Tesla şirketi iş dünyasının şaşırtmıştı.

Tesla 2020 yılında otomobil satışından 721 milyon dolar net kar elde etti. Ancak Tesla, ocak ayında 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin almıştı. Bitcoin değerinde görülen hızlı artış ile şirket sadece bu yatırımından 3 haftada 970 milyon dolar kazanç elde etti.

Yatırımın yapıldığı dönemde şirketten yapılan açıklamada "Tesla olarak yakın gelecekte Bitcoin’i ödeme aracı kullanmayı bekliyoruz" ifadeleri kullanılmış açıklamanın ardından Bitcoin’in değeri 44 bin 300 dolara çıkmıştı.

Bitcoin ocak sonunda 34 bin dolar bandında işlem görüyordu. Bitcoin’in 22 Şubat itibariyle güncel değeri 55 bin doların üzerinde.

Geçen hafta 50 bin dolar seviyesini geçen Bitcoin, pazar günü de 58 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı.

Elon Musk'un Bitcoin üzerindeki etkisi

Twitter'da 45 milyondan fazla takipçisi olan Musk, son dönemde kripto paralar ve hisse senetleriyle ilgili tweetler atarken, yaptığı açıklamalar şirket hisselerini ve kripto paralarının değerini arttırıyor.

Elon Musk, sosyal medya hesabı Twitter'da, profil açıklamasına Bitcoin etiketi koymuştu. Kripto para biriminin değeri Musk'ın bu hareketinin ardından yüzde 10'un üzerinde artmıştı.

"Bitcoin oldukça riskli bir yatırım"

Son aylarda Bitcoin'in değerinin hızlı bir şekilde artmasıyla, birçok küçük yatırımcı bu kripto para birimine yöneldi. Ancak bir çok ekonomik aktör, Bitcoin'in oldukça spekülatif bir varlık olduğunu vurgulayarak yatırımcıları uyarıyor.

Bitcoin'i analiz eden Evai platformunun kurucusu Matt Dixon, küçük yatırımcıları risklere karşı uyararak, "Kar potansiyeli çok yüksek olabilir ama zarar potansiyeli de bir o kadar yüksek" dedi.

Ocak ayında çok kısa bir süre içinde Bitcoin fiyatının 40 binden 30 bine düşmüştü sonra tekrar yükseldi.

Lagarde: Bitcoin para değil

Şubat ayının başında, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Bitcoin gibi kripto varlıklara yeni bir düzenleme getirmeyi düşündüklerini ifade etmişti.

Lagarde, son zamanlarda yüksek talep gören Bitcoin hakkında, "Kripto-aktifler bir para birimi değil. Oldukça spekülatif bir varlık" ifadesini kullanmıştı

Lagarde ayrıca bu tür kriptoparaların Darkweb gibi yerlerde yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığını da hatırlattı.