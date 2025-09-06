Emekli Polisler Derneği: Kelepçe konusunda polis teşkilatının suçlanması yanlış

Emekli Polisler Derneği (Empolder), kelepçe konusunda polis teşkilatının suçlanmasının yanlış olduğunu belirtti.

“Toplumda muteber kabul edilen sanık konumundaki kişilerin yargı sürecinde kelepçeyle mahkemeye getirilmesi” konusunda polis teşkilatına yönelik eleştirilerle ilgili Dernek Genel Başkanı Birol Atasü yazılı açıklama yaptı.

Atasü açıklamasında kelepçe konusunda polisin suçlanmasının “tamamen önyargıya dayanan bir yanlış” olduğunu söyledi.

İlgili yasada 2024’te yapılan değişiklikle kelepçe konusunun polisin inisiyatifine bırakılmasının hata olduğunu belirten Atasü, yasalar yapılırken görev yetki ve sorumluluk alanlarının net şekilde belirlenmesi gerektiğini, kelepçe konusunda kamuoyunda oluşan ortak iyimserliğin de dikkate alınarak bu soruna yeni bir yasal düzenlemeyle açık ve net şekilde çözüm sağlanmasını istedi.

Sorunun bir bölümünün Gazimağusa Mahkemesi dışındaki mahkemelerde tutuklu salonun olmamasından kaynaklandığını ifade eden Atasü, “Tutukluların sevki sırasında kaçmamaları için kelepçe önlemi alınır. Anayasanın eşitlik ilkesi mevcuttur. Kaçacak olan ve kalacak olan şeklinde bir ayırım yapmak bu ilkeye aykırıdır. Polis bu ayırımı yapar ve bu şekilde uygulama yaparsa Polisin ayırımcılık yaptığı iddia edilecektir” dedi.

Atasü, seçim sonrasında Polis Teşkilatı’ndaki kadro açığının giderilerek polisin daha çağdaş, daha sağlıklı koşullarda hizmet verme ortamı yaratılmasını beklediklerini de kaydetti.