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En Fazla Yağış Kırıkkale’ye Düştü

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Meteoroloji Dairesi, dün ve gece en fazla yağışın, metrekareye 18 Kg ile Kırıkkale’ye düştüğünü açıkladı.
En Fazla Yağış Kırıkkale’ye Düştü

Açıklamaya göre, Kırıkkale’yi izleyen bölgeler ve yağış miktarları şöyle:

“Gazimağusa 13 kg/m2, Ziyamet  5 kg/m2, İskele ve Mehmetcik  4 kg/m2, Sipahi 3 kg/m2.”

Yağış alan diğer yörelerde ise  0.1  ile 2 kg/m2 arası yağış kaydedildi.

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