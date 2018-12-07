En güzel tasarım projeleri sergileniyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen “2017-2018 Bahar Dönemi Projeleri Sergisi” açıldı.Sergi kapsamında,Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sassan Seyedkalal sorumluluğunda Mimarlık ve İç MimarlıkBölümü öğrencilerinin ürettiği tasarım projeleri3-9 Aralık 2018 tarihleri arasında Mimarlık Fakültesi’nde sergileniyor.

Aras: Öğrencilerin başarılı çalışmaların devamını diliyorum

Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katılımı ile düzenlenen sergi açılısında konuşma yapan Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lerzan Aras2017-2018 Bahar Dönemi’nin en güzel projelerini seçtik ve onları sergiliyoruz” diyerek, çalışmaları yapan öğrencilere ve öğrencilerin çalışmalarını yapmalarında yardımcı olan hocalara teşekkürlerini iletti ve başarılı çalışmaların devamını diledi.

Uluğ: Toplumdaki mimarlık bilincini artırmak adına bir seri etkinlik dizisi içerisindeyiz

Uluğ da açılışta söz alarak, “Mimarlık Bölümü olarak geçirilen başarılı bir akreditasyon dönemi ardından, ürettiklerimizi toplum ile paylaşmak ve toplumdaki mimarlık bilincini artırmak adına bir seri etkinlik dizisi içerisindeyiz” diyerek, bugün açılışı gerçekleşen EXhibition catalog 2018 sergisinin bu etkinliklerden birtanesi olduğunu ifade etti. LAÜ Mimarlık ve İç Mimarlık bölümleri olarak öğrencilerin tasarım gücü ve öğretim üyelerinin öngörüleri ile üretilmiş nitelikli projeleri sergi alanında sunuma çıkarmanın gururu içeriside olduklarını belirten Uluğ,“Mimarlığa gönül vermiş herkesi sergimize bekliyoruz” dedi.