En yüksek hava sıcaklığı ne olacak?

Hava önümüzdeki günlerde az bulutlu olacak; en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34-37, sahillerde 30-33 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 4-10 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, ülke periyod süresince genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Ayrıca Bugün ve yarın sabah saatleri yer yer sisli olacak.

Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.