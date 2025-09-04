  • BIST 10737.68
  • Altın 4666.579
  • Dolar 41.1661
  • Euro 48.1126
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKATrump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek

En yüksek hava sıcaklığı ne olacak?

» »
En yüksek hava sıcaklığı 37 derece
En yüksek hava sıcaklığı ne olacak?

Hava önümüzdeki günlerde az bulutlu olacak; en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34-37, sahillerde 30-33 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 4-10 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, ülke periyod süresince genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Ayrıca Bugün ve yarın sabah saatleri yer yer sisli olacak.

Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Hava açık ve az bulutlu olacak: Sıcaklık 35-38 derece30 Ağustos 2025 Cumartesi 09:33
  • Sıcaklık iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 derece28 Ağustos 2025 Perşembe 09:25
  • Sıcaklık iç kesimlerde 35 – 38, sahillerde 31 – 34 derece dolaylarında seyredecek27 Ağustos 2025 Çarşamba 16:47
  • Hava sıcaklığı en yüksek 39 derece27 Ağustos 2025 Çarşamba 12:15
  • Hava sıcaklığı en yüksek 39 derece!26 Ağustos 2025 Salı 10:22
  • Hava sıcaklığı 38-41 derece dolaylarında25 Ağustos 2025 Pazartesi 09:15
  • Bu hafta sonu hava nasıl olacak?23 Ağustos 2025 Cumartesi 10:10
  • Hafta boyunca sıcaklık 38-41 derece dolaylarında seyredecek22 Ağustos 2025 Cuma 16:40
  • En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 41, sahillerde 34 derece dolaylarında20 Ağustos 2025 Çarşamba 14:23
  • Hava sıcaklığı mevsim normallerinde19 Ağustos 2025 Salı 10:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti