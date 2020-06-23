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Enerji Verimliliği Konulu Webinar Düzenleniyor

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Enerji Verimliliği Konulu Webinar Düzenleniyor
Enerji Verimliliği Konulu Webinar Düzenleniyor

Avrupa Birliği;  Elektrik Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Lisanslı Elektrik Müteahhitleri Birliği ile iş birliğinde enerji verimliliği konulu webinar düzenliyor.

Avrupa Birliği Bilgi Merkezinden verilen bilgiye göre, webinarda elektrik enerjisini verimli bir şekilde kullanmanın aile bütçesine, ekonomiye ve ada çevresine olan faydaları konuşulacak.

AB Sürdürülebilir Enerji Haftası ile örtüşen webinar, yarın 18:30 - 20:00 saatleri arasında yapılacak
ve AB Bilgi Merkezi Facebook sayfasından da yayınlanacak.

Webinarda, Elektrik Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği, Güney Kıbrıs’tan Kıbrıs Lisanslı Elektrik Müteahhitleri Birliği’nden temsilciler ve KTMMOB Başkanı Kozan Uzunoğlu yer alacak.

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