Ereksiyon problemi yaşayanlar dikkat! Ciddi hastalıkların habercisi olabilir…

Erkeklerin yaşamında önemli bir yer tutan ereksiyon probleminin aslında ciddi hastalıkların belirtisi olabileceği ortaya çıktı.

İngiltere’deki Üroloji Vakfı tarafından yapılan araştırmalarda, erkeklerin yaşadığı ereksiyon probleminin yalnızca seks hayatlarını değil, tüm yaşamlarını etkileyebileceği belirlendi. Yapılan araştırmalarda, sertleşme sorununun, kalp hastalığı veya yüksek tansiyon gibi ciddi hastalıkların belirtisi olabileceği açıklandı.

’10 ERKEKTEN BİRİNDE RASTLANAN BİR SORUN’

10 erkekten en az birinin yaşadığı ereksiyon sorununa genellikle 40 yaş üstü erkeklerde rastlandığı belirtilirken, uzmanlar, benzer problemler yaşayan kişilerin konuyla ilgili bir sağlık kuruluşuna veya doktora başvurması gerektiğini söyledi.

Araştırma ekibinde yer alan Dr Hussain Alnajjar, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, “Ereksiyon sorunu sadece seks hayatını değil erkeklerin yaşam kalitesini de etkileyen bir durumdur. Ancak bu gibi durumlarda sağlığınıza öncelik vermek önemlidir ve bu konuşmaları yapmak rahatsız edici olsa da, sizin için doğru olan bir tedaviyi bulabilecekleri ve teşhis koyabilecekleri için bir tıp uzmanına görünmeyi geciktirmemek gereklidir.” dedi.

‘CİDDİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR’

Alnajjar, “Erkeklerdeki ereksiyon süreci, beyni, duyguları, sinirleri, hormonları, kasları ve kan damarlarını içeren karmaşık bir süreçtir. O yüzden iktidarsızlık, bunlardan birinden veya kombinasyonlarıyla ilgili bir sorundan kaynaklanabilir.’ dedi.

Araştırma ekibinin başında yer alan Alnajjar, ‘Birçok durumda, ereksiyon problemi, ateroskleroz (atardamarların sertleşmesi veya tıkanması), kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet, kan şekerinin yüksekliği gibi ciddi sorunların habercisi olabilir.” dedi.

Uzman, “Bu tür durumlar genellikle şeker hastalığından kaynaklanan kan akışında bir azalmaya veya penisin sinirlerinde soruna yol açar, bu da bir erkeğin ereksiyon olmasını etkileyebilir, bu nedenle iktidarsızlık daha ciddi bir hastalığın erken uyarısı olabilir.” dedi.