  • BIST 4.874,34
  • Altın 1051.207
  • Dolar 18.6231
  • Euro 19.3907
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Ereksiyon problemi yaşayanlar dikkat! Ciddi hastalıkların habercisi olabilir…

» »
İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, erkeklerde sık görülen ereksiyon probleminin ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini ortaya koydu.
Ereksiyon problemi yaşayanlar dikkat! Ciddi hastalıkların habercisi olabilir…

Erkeklerin yaşamında önemli bir yer tutan ereksiyon probleminin aslında ciddi hastalıkların belirtisi olabileceği ortaya çıktı.

İngiltere’deki Üroloji Vakfı tarafından yapılan araştırmalarda, erkeklerin yaşadığı ereksiyon probleminin yalnızca seks hayatlarını değil, tüm yaşamlarını etkileyebileceği belirlendi. Yapılan araştırmalarda, sertleşme sorununun, kalp hastalığı veya yüksek tansiyon gibi ciddi hastalıkların belirtisi olabileceği açıklandı.

’10 ERKEKTEN BİRİNDE RASTLANAN BİR SORUN’

10 erkekten en az birinin yaşadığı ereksiyon sorununa genellikle 40 yaş üstü erkeklerde rastlandığı belirtilirken, uzmanlar, benzer problemler yaşayan kişilerin konuyla ilgili bir sağlık kuruluşuna veya doktora başvurması gerektiğini söyledi.

Araştırma ekibinde yer alan Dr Hussain Alnajjar, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, “Ereksiyon sorunu sadece seks hayatını değil erkeklerin yaşam kalitesini de etkileyen bir durumdur. Ancak bu gibi durumlarda sağlığınıza öncelik vermek önemlidir ve bu konuşmaları yapmak rahatsız edici olsa da, sizin için doğru olan bir tedaviyi bulabilecekleri ve teşhis koyabilecekleri için bir tıp uzmanına görünmeyi geciktirmemek gereklidir.” dedi.

‘CİDDİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR’

Alnajjar, “Erkeklerdeki ereksiyon süreci, beyni, duyguları, sinirleri, hormonları, kasları ve kan damarlarını içeren karmaşık bir süreçtir. O yüzden iktidarsızlık, bunlardan birinden veya kombinasyonlarıyla ilgili bir sorundan kaynaklanabilir.’ dedi.

Araştırma ekibinin başında yer alan Alnajjar, ‘Birçok durumda, ereksiyon problemi, ateroskleroz (atardamarların sertleşmesi veya tıkanması), kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet, kan şekerinin yüksekliği gibi ciddi sorunların habercisi olabilir.” dedi.

Uzman, “Bu tür durumlar genellikle şeker hastalığından kaynaklanan kan akışında bir azalmaya veya penisin sinirlerinde soruna yol açar, bu da bir erkeğin ereksiyon olmasını etkileyebilir, bu nedenle iktidarsızlık daha ciddi bir hastalığın erken uyarısı olabilir.” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Seksle ilgili bildiklerinizi unutun: Fiziksel tatmin her şeyin üzerinde!09 Kasım 2022 Çarşamba 00:45
  • Vulvodini nedir genital bölgede ağrı ve yanmaya sebep oluyor!06 Kasım 2022 Pazar 23:57
  • Bilimsel araştırma: “Sonsuz kimyasallar” kısırlığa yol açabilir03 Kasım 2022 Perşembe 16:21
  • İlk gece korkusu nasıl aşılır evlenmeden önce bilinmesi gerekenler02 Kasım 2022 Çarşamba 00:45
  • Pilates kadınların cinsel işlev bozukluklarına iyi geliyor31 Ekim 2022 Pazartesi 00:36
  • Klitoris ile ilgili yeni bilgiye ulaşıldı: Önceki araştırmaları çöpe atın28 Ekim 2022 Cuma 23:23
  • Seks hayatını bu iki şey öldürüyor!25 Ekim 2022 Salı 23:45
  • Bu hastalık kadınlarda kısırlık yapıyor! Kiloda artış ve tüylenme varsa...22 Ekim 2022 Cumartesi 22:08
  • Yeni anneler için cinsel doyum yaşamanın önemi21 Ekim 2022 Cuma 23:43
  • 30 milyonda bir ilk! Cinsel organı olmadan dünyaya geldi18 Ekim 2022 Salı 20:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti