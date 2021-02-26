ERHAN ARIKLIYA AÇIK MEKTUP

Katıldığınız programda sizi izledim. Bir sürü şey anlattınız ama sorulara cevap vermediniz. Aradan da epeyi zaman geçti. Söylediklerinizden bir adım ileriye değil geriye gittiniz.

Şimdi buradan soruyorum.

1- Erhan Arıklı olarak yazdığınız köşe yazılarının arkasında mısın? Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik derken ne demek istediniz?

2- YDP’yi kurarken Kıbrıslıların Türkiye’den gelen nüfusun haklarını yedikleri ve bu nedeniyle onların haklarını almak için bu partiyi kurduğunuz söyleminin arkasında mısınız?

3- Türkiye’den gelen ve İktisaden güçlendirme yasası ile karşılıksız olarak verilen malların güncel değerini biliyor musunuz?

4- Haklı bir tarafınız var. Sonradan çalışma izni ile gelenlere bu haklar verilmedi. Ancak Kıbrıs Türkünün Güneyde bıraktıkları eşdeğer karşılıklarını alamadıklarını biliyor musunuz?

5- İktisaden güçlenme adı altında verilen ve karşılıksız olarak satılan bu malların parasal değeri hakkında bilginiz var mı?

6- Devlet kadrolarında senin hakkını yediğimiz iddiasında bulunduğunuz Türkiye kökenli memur % sini biliyor musunuz?

7- Gerçek yolsuzluk iddiaları meclis raflarında duran savcılık raporlarında var. Bir Bakan olarak bunların komitede görüşülüp savcılığa sevkini sağlayınız.

8- Siz ve aileniz fertleri arasında aleyhinde yerel ve uluslar arası kovuşturma var mı?

Sosyal medya ve gazetelere yansıyan açıklamalarınızda..ne kadar samimisiniz?

Katıldığınız programda sizin dışınızdaki gelmiş geçmiş Bakanları ve kurumları hırsız ilan ettiniz. Üstelik bunları belgeleri ile POLİS ve SAVCILIĞA götürdüğünüzü ancak onlarında bir şekilde bunları akladığını ilan ettiniz. Bu ülkede dürüst olan bir siz mi kaldınız?

Umarım bir programda da bu soruları cevaplarsınız.

Malum araştırmacısınız sayın profösör.

Saygılar.