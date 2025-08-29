Erhürman, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman ile eşi Nilden Bektaş Erhürman, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve eşi Meral Eroğlu’nu evlerinde ziyaret etti.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Derviş Eroğlu’nu geçtiğimiz haftalarda hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Erhürman, bu kez de evinde görüşme gerçekleştirdi.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, yeni döneme dair fikir alışverişinde de bulunuldu. Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmuş isimlerin deneyimlerinin son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Erhürman, toplumun tüm kesimleriyle temas kurmaya devam edeceğini söyledi.

Erhürman, geçtiğimiz haftalarda ayrıca 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de ofislerinde bir araya gelmişti.