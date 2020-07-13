Erhürman: “435 kişiyi mülakata çağırdınız, hal hatır sordunuz!”

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde 15’ye yakın kişi için açılan münhale 435 kişi katıldığını, ‘yazılı sınav yapılmadığı’ gibi mülakatta da ‘sadece hal – hatır’ sorulduğunu söyleyen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sordu: “Bu insanlarla dalga mı geçiyorsunuz?”

Yayın Yüksek Kurulu Bütçesi’nde söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, uyduya çıkmanın, ‘Bir ülkenin sesinin dünyaya duyurması’ anlamına gelse de, bizim ülkemizde uyduya çıkılmazsa ‘kendi ülkemizde de’ sesimizin duyulamayacağına işaret etti.

Ülkemizde yayın yapan yayın kuruluşlarının ‘Türk Hukuku’na uymak zorunluluğuna değinen Erhürman, ilk fırsatta kendi yayın platformumuzu kurmaktan başka şans olmadığını da vurguladı.

Özel sektör çalışanlarının sorunlarına çare üretilmesinin önemine işaret eden Erhürman, insanlara ‘kamuda olmadığız sürece devlet size sahip çıkmaz’ mesajı verildiğini belirtti.

Turizm sektöründe çalışanların büyük çoğunun yabancı olduğuna işaret eden Erhürman, bu dönemde, bu sektörde çalışanlara güvence verilmediği için insanların kamuya yönelmesinin de sürdüğünün altını çizdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde münhal açıldığına değinen Tufan Erhürman, 15-18 kişi için münhal duyurusu yapıldığını, yazılı sınavın kaldırıldığını, ‘sadece mülakat’ yapıldığı ve insanlara sadece ‘hal hatır’ sorulduğunu açıkladı.

435 kişinin girdiği bu sınavda Anayasa, Vakıflar Mevzuatı sorulacağını söyleymesine karşın sadece ‘hal hatır’ sorulduğuna vurgu yapan Erhürman, sorulduğunda da ‘içeridekileri geçicileri alacaktık’ açıklaması yapıldığını açıkladı, “Bu insanlarla dalga mı geçiyorsunuz?” diye sordu.