Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi Müdürlüğünün organize ettiği XII. Spor Şurası başladı.

Ülke sporuna yeni bir yön verme ve ülke sporunu daha ileriye taşıma hedefiyle organize edilen XII. Spor Şurası, 3 gün sürecek. Şura sonunda sonuç bildirgesi açıklanacak.

Spor Şurasının açılışı bugün Lefkoşa'da Açık Öğretim Fakültesi Salonunda düzenlenen törenle yapıldı.

Şuranın açılışına Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, milletvekilleri, spor federasyonları Başkan ve temsilcileri katıldı.

Şuranın açılında saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Ardından şura divanı oluşturuldu. Divan Başkanı Hasan Hastürer oldu.

OKTAY: “ŞURA ÜLKE İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Açılış konuşmasını XII. Spor Şurası Daimi Bürosu Genel Sekreteri Haldun Oktay yaptı. Oktay, yoğun bir katılımla ülke sporuna yeni bir yön verme ve ülke sporunu daha ileriye taşıma adına düzenlenen XII. Spor Şurasına katılan ve destek veren herkese teşekkür etti.

Oktay, şuranın ülke için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, komisyonlarda alınan nihai kararların, ülke sporuna ve geleceğine yön vereceğine inandığını söyledi.

Oktay, XII. Spor Şurası’na katkı koyan herkese teşekkür ederek, Şurası’nın ülke sporuna hayırlı olmasını temenni ettiğini kaydetti.

Divan Başkanı Hasan Hastürer de, Kıbrıs Türk spor tarihinin mücadele tarihi kadar uzun olduğunu ifade ederek, şurada sporun dünden bugüne ve bundan sonrasının tartışılacağını kaydetti, ülke sporuna ve gençliğine hayırlı olmasını temenni etti.

KASAPOĞLU: “TC- KKTC İŞBİRLİĞİ ARTIRILACAK.TÜRKİYE'DE YAKALANAN BU SEVİYENİN KKTC'DE DE YAKALANMASINI PLANLIYORUZ”

Türkiye Cumhuriyeti Spor Bakanı Kasapoğlu da, Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman KKTC'nin yanında olduklarını belirterek, ülke sporu ve gençliği için böyle önemli bir toplantıda beraber olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kasapoğlu, ilk olarak geçen hafta yaşanan sel felaketinde vefat eden 4 genci rahmetle anarak, acılı ailelerine ve ülkeye başsağlığı diledi.

Ülkenin spor alanında atacağı adımlar ve takip edeceği politikaların önemli olduğunu, atılacak adımların gençlerin zihnen ve bedenen geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Kasapoğlu, şuranın hayırlı olmasını temenni etti.

Kasapoğlu, Türkiye'de spor alanında çok ciddi adımlar atıldığını, her ilçede ve köylere kadar ciddi spor tesisleri inşa ettiklerini ve "Spor devrimi" niteliğinde adımlar atıldığını anlatarak, Türkiye ile KKTC'nin işbirliğini artıracağını ve Türkiye'de yakalanan bu seviyenin KKTC'de de yakalanmasını planladıklarını söyledi.

Türkiye'de yetenek taraması ve spora yönlendirme yanında elit sporcu niteliği olanları yetiştirme konusunda da adım attıklarını belirten Kasapoğlu, bu konuda gençlere yeteneklerine göre yönlendirmeler yaptıklarını da anlattı.

Kasapoğlu, bu projenin KKTC ile birlikte gerçekleştirilmesinin önemli bir başlangıç ve gelecek için önemli bir adım olacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"ŞURALAR GELECEK PLANLAMALARI İÇİN TOHUM EKMEK KADAR ÖNEMLİ”

"Şuralar gelecek planlamaları için tohum ekmek kadar önemlidir, emeği geçenleri tebrik ederim.

Gençlerin bir araya gelmesi, kardeşlik bağlarını geliştirmesi önemlidir ve bunları birlikte çalışarak sağlamak görevimizdir.

“DESTEĞE HAZIRIZ”

KKTC'deki gençlerin geleceği için spor alanındaki çalışmalarına desteğe hazırız. Bu çalışmaları ileri noktaya taşımak için çalışmaya hazırız. Spor altyapısına katkıya desteğe hazırız."

Kasapoğlu, gençlerin geçmişini bilerek geleceğe sahip çıkmasının önemine de işaret ederek, Kıbrıs Türk halkı ve gençliğinin haksız ambargolar altında olduğuna dikkat çekti ve bu tür ayrımcı politikaları şiddetle kınadıklarını vurguladı.

Politikanın siyasetin başka, sporun başka olduğunu ifade eden Kasapoğlu, bu ambargoların adalet duygusu ve insan haklarına uygun olmadığını söyledi.

Kasapoğlu, Türkiye olarak Kıbrıs Türk gençliğinin kendi bayrağı altında spor arenasında uluslararası alanda olmasını desteklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk sporcularının bayrakları altında yarışamaması üzücüdür. Ama bunun için de özgürlüğünden egemenliğinden vazgeçmesi beklenmemelidir.

Buradan uluslararası spor camiasına sesleniyorum; Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan haksız spor ambargolarının kaldırılması çağrısında bulunuyorum."



Kasapoğlu, şuranın gençlere sporculara kulüplere federasyonlara ve ülkeye hayırlı olmasını temenni ederek, "Birlik beraberlik kardeşliğimiz daim olsun." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

ERHÜRMAN: “DAHA FAZLA ULUSLARARASI ALANDA YER ALMAK İÇİN GELECEK VİZYONU OLUŞTURMAK ÖNEMLİ”

Başbakan Tufan Erhürman da, şuraya katılan ve destek veren herkese teşekkür ederek, 32 federasyonun katılımıyla gerçekleştirilen şuranın “tarihsel bir dönüm noktası” haline getirilebileceğine işaret etti.

Erhürman, herkesin daha fazla gencin spor yapmasını istediğini, her alandaki sporcunun daha fazla uluslararası alanda yer almasını istediğini, bunun için de gelecek vizyonunun oluşturmasının önemli olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyetinin de bu yönde atılacak adımlara destek vermesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Erhürman, sporcu hedefine destek olma ve altyapıya önem göstermenin geleceğe önemli bir adım olacağına vurgu yaptı.

“SPORCULARIN, ULUSLARARASI MÜSABAKALARDA YER ALABİLMELERİ İÇİN TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

Erhürman, sporcuların her branşta, hiçbir spor alanında ayrım yapmadan uluslararası müsabakalarda yer alabilecekleri bir hedefi ortaya koyacaklarını ve bunun için Türkiye ile birlikte çalışacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hep negatif yöneten bakmak olamaz. Pozitif yönden de bakmamız gerekiyor. Nüfusa göre hiç de azımsanamayacak derecede sporcumuz uluslararası alanda yer aldı ve aldıkları derecelerle gurur duyduk. Sporcularımızın önleri açılırsa neler yapılabileceğini gördük.

Şurada özellikle elit sporcu ödül ve teşvik üzerinde durulsun, uluslararası alandaki uygulamalara bakılsın düzenlemeler buna göre yapılsın. Yetenek tespiti yapalım ama takip de edelim. Bu şurada el ele verelim yüreklerimizi bu ülkenin geleceği için birleştirelim ve dönüm noktası yapalım."

"GENÇLER İÇİN YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR”

Başbakan Tufan Erhürman, acılı günlerden geçtiklerini de anımsatarak, yaşamını yitiren gençleri andı, önlerinde üzüntüyle eğildiğini söyledi ve "Gençler için yapacak çok işimiz var. Geleceğe yönelik yöntemleri, adımları akıl birliğiyle yürütelim, spor adamlarına güvenim tam, başarılar dilerim. Sonuçları güzel olacak bir şura temenni ederim." dedi.

Konuşmaların ardından şuraya ara verildi. Aranın ardından Komisyonların Seçimi ve Genel Kurul tarafından onaylanması yapıldı.

Şurada komisyon çalışmaları 3 gün sürecek ve cuma günü Komisyon Raporlarının okunması ve onaylanmasının ardından Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu aday belirlenmesi sonrası kulis çalışmaları yapılacak.