Erhürman: Hükümet KIB-TEK'teki 'partizanlık ve yasaya aykırılık' iddiaları konusunda sessiz

CTP Genel Başkanı Erhürman, hükümetin, KIB-TEK Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili ortaya atılan 'partizanlık ve yasaya aykırılık' iddiaları konusunda sessizliğini koruduğunu savundu, "bu konu hükumet ortaklarının ilgisini çekmiyor" dedi.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, hükümetin KIB-TEK’le ilgili ‘partizanlık’ ve ‘yasaya aykırılık’ iddiaları konusunda sessiz kalmasını eleştirdi, “bu iddialar hükümet ortaklarının ilgisini çekmiyor” yorumunda bulundu.

Erhürman, KIB-TEK’e UBP tarafından atanan Yönetim Kurulu üyelerinin, HP tarafından atanan üyeler hakkında ‘yasaya aykırı biçimde proje sunduğu’ iddiasında bulunduğunu, öte yandan HP tarafından atanan üyelerin UBP’li üyeler hakkında ‘partizanlık’ suçlamasında bulunduğunu ifade etti.

Ana muhalefet lideri, bu durumun basın üzerinden aleni bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çekerek “Hükümetin konuyla ilgili hiçbir açıklaması yok” dedi.

Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“KIB-TEK’te, hükumetin büyük ortağı tarafından atanan YK üyeleri, küçük ortak tarafından atanan YK üyesinin Kuruma yasaya aykırı biçimde proje sunduğunu iddia ederken, küçük ortak tarafından atanan üye, büyük ortak tarafından atanan üyelerin görevden alma ve atamalarda partizanlık yaptığını iddia ediyor. Bu tartışma taraflarca basına yapılan açıklamalarla aleni biçimde yürütülüyor. Hükumetten ise konuyla ilgili hiçbir açıklama yok. Anlaşılan kendi atadıkları üyeler tarafından ileri sürülen yasaya aykırılık ve partizanlık iddiaları hükumet ortaklarının ilgisini çekmiyor...”