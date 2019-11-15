  • BIST 105.380
  • Altın 270,487
  • Dolar 5,7388
  • Euro 6,3408
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Erhürman: Hükümet KIB-TEK'teki 'partizanlık ve yasaya aykırılık' iddiaları konusunda sessiz

» »
CTP Genel Başkanı Erhürman, hükümetin, KIB-TEK Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili ortaya atılan 'partizanlık ve yasaya aykırılık' iddiaları konusunda sessizliğini koruduğunu savundu, "bu konu hükumet ortaklarının ilgisini çekmiyor" dedi.
Erhürman: Hükümet KIB-TEK'teki 'partizanlık ve yasaya aykırılık' iddiaları konusunda sessiz

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, hükümetin KIB-TEK’le ilgili ‘partizanlık’ ve ‘yasaya aykırılık’ iddiaları konusunda sessiz kalmasını eleştirdi, “bu iddialar hükümet ortaklarının ilgisini çekmiyor” yorumunda bulundu.

Erhürman, KIB-TEK’e UBP tarafından atanan Yönetim Kurulu üyelerinin, HP tarafından atanan üyeler hakkında ‘yasaya aykırı biçimde proje sunduğu’ iddiasında bulunduğunu, öte yandan HP tarafından atanan üyelerin UBP’li üyeler hakkında ‘partizanlık’ suçlamasında bulunduğunu ifade etti.

Ana muhalefet lideri, bu durumun basın üzerinden aleni bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çekerek “Hükümetin konuyla ilgili hiçbir açıklaması yok” dedi.

Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“KIB-TEK’te, hükumetin büyük ortağı tarafından atanan YK üyeleri, küçük ortak tarafından atanan YK üyesinin Kuruma yasaya aykırı biçimde proje sunduğunu iddia ederken, küçük ortak tarafından atanan üye, büyük ortak tarafından atanan üyelerin görevden alma ve atamalarda partizanlık yaptığını iddia ediyor. Bu tartışma taraflarca basına yapılan açıklamalarla aleni biçimde yürütülüyor. Hükumetten ise konuyla ilgili hiçbir açıklama yok. Anlaşılan kendi atadıkları üyeler tarafından ileri sürülen yasaya aykırılık ve partizanlık iddiaları hükumet ortaklarının ilgisini çekmiyor...”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eroğlu: “Devletsiz kalmak öksüz, vatansız kalmak demektir”15 Kasım 2019 Cuma 17:59
  • Altınbaş ve Alpet’den grev açıklaması15 Kasım 2019 Cuma 17:20
  • İskele-Karpaz yoluna dikkat!15 Kasım 2019 Cuma 17:01
  • Safaköy’de 20 yıldır koçan bekliyorlar15 Kasım 2019 Cuma 16:40
  • “Ankara karada ve denizde tahrik ediyor” ve “Türkiye’den Navtex” iddiası15 Kasım 2019 Cuma 16:23
  • "Madende siyanür kullanımı iki toplumlu ektkinlikle protesto edilecek"15 Kasım 2019 Cuma 16:20
  • Yağışlı hava uyarısı15 Kasım 2019 Cuma 15:47
  • Yakın Doğu Koleji öğrencileri Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’nde endemik bitki, böcek ve sürüngen örneklerini incelediler15 Kasım 2019 Cuma 15:33
  • Alkol ve sürat birleşince ortalığı birbirine kattı15 Kasım 2019 Cuma 15:22
  • KKTC'nin 36. Kuruluş Yıl Dönümü: İstanbul Taksim Meydanı'nda tören düzenlendı15 Kasım 2019 Cuma 13:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti