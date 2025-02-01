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Erhürman, Lefke Belediyesi’nin projelerini yerinde inceledi

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile birlikte belediyenin yürüttüğü projeleri yerinde inceledi.
Erhürman, Lefke Belediyesi’nin projelerini yerinde inceledi

Partiden yapılan açıklamaya göre Erhürman’a, CTP Lefke İlçe Başkanı Vehit Nekipzade, Milletvekilleri Salahi Şahiner, Sıla Usar İncirli, Doğuş Derya, Fide Kürşat eşlik etti. Kaya, Erhürman’a belediyenin projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Erhürman’a, Gaziveren turistik tesisler bölgesindeki derivasyon projesiyle ilgili harita üzerinden bilgi veren Kaya, projenin hazır olduğunu ancak kazı işlemlerinin henüz başlamadığını belirtti.  

Erhürman, projesi tamamlanan ⁠Lefke’nin simgelerinden Madenci Heykeli’nde ve madenciliğin aktif olduğu dönemde kullanılan maden, tren ve vagonların toplanarak Lefke’nin üç ayrı bölgesinde bulunan Açık Hava Müzesi’nde de incelemelerde bulundu.

Avrupa Birliği ve belediyenin kaynakları ile gerçekleştirilen güneş panellerini de yerinde inceleyen Erhürman, burada üretilen elektrikle belediyenin içme suyu motorlarının tükettiği elektriğin üçte birinden fazlasının karşılandığı bilgisini aldı.

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