  • BIST 11362.96
  • Altın 4512.581
  • Dolar 41.1495
  • Euro 48.0448
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKATrump'ın rehine açıklaması İsrail'i karıştırdı

Erhürman, Tatar’a çağrısını yineledi: Televizyon programında halkın önünde konuşalım

» »
CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Ersin Tatar’ın Kıbrıs Gazetesi’ndeki “saldırgan ve öfkeli” açıklamalarına işaret ederek, Tatar’ı bir kez daha televizyon programında halkın önünde tartışmaya davet etti.
Erhürman, Tatar’a çağrısını yineledi: Televizyon programında halkın önünde konuşalım

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde: 
“Sn. Tatar’ın Kıbrıs Gazetesi’nde yer alan bana yönelik açıklamalarını okudum.
Son derece öfkeli, saldırgan bir üslup. Farkında olarak ya da olmayarak yalnızca bana değil, benim dışımdaki kişilere de seviyeli diyemeyeceğimiz bir üslupla ithamlarda bulunmuş.
Bir de bana, uzaktan uzaktan, “kendine göre kritik” sorular sormuş Sn. Tatar. Ben de kendisine, defalarca sorular sordum. Medya üzerinden sorduğum sorular olduysa da bunları yüzüne de sordum. Yanıt alabildiğimi söyleyemem doğrusu!
Ama önemli değil. Önemli ve çağdaş olan, halkımıza yakışan, seçim sürecinde sorularımızı birbirimize halkın önünde sorabilmek ve bu sorulara karşılıklı yanıtlar verebilmek. 
Televizyon programlarında bunu yapabilmeyi çok isterim doğrusu. Demokraside karar verici halktır sonuçta.
Sn. Tatar’a seçim çalışmalarında başarılar dilerim…”

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erhürman, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu ziyaret etti29 Ağustos 2025 Cuma 10:26
  • Çelik bariyerlere çarpan alkollü sürücü tutuklandı29 Ağustos 2025 Cuma 09:38
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Erhürman’ın siyasi başarısı sıfır29 Ağustos 2025 Cuma 08:15
  • Tel-Sen, fiber altyapı konusunda Ulaştırma Bakanlığı önünde toplanacak: Gizlilik kabul edilemez!29 Ağustos 2025 Cuma 08:13
  • Girne’nin bazı bölgelerinde bugün 2 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak29 Ağustos 2025 Cuma 08:12
  • Sıcaklık iç kesimlerde 35 – 38, sahillerde 31 – 34 derece dolaylarında seyredecek29 Ağustos 2025 Cuma 08:12
  • Girne-Değirmenlik ana yolunda kaza...28 Ağustos 2025 Perşembe 21:01
  • İkamet İznisiz İkamet: 2 Kişi Tutuklandı28 Ağustos 2025 Perşembe 21:00
  • Çalıştığı işyerinden para çalan kişi Ercan'da yakalandı!28 Ağustos 2025 Perşembe 20:59
  • Antrepo yangını... Polis: Yangının başlaması için dışarıdan müdahale yok28 Ağustos 2025 Perşembe 20:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti