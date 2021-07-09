Erhürman: Turizmde acilen krizden çıkış planına ihtiyacımız var

Erhürman beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ni ziyaret etti ve turizmde gelinen son noktayla ilgili görüş alış verişinde bulundu. Erhürman’a ziyaretinde Girne milletvekilleri Fikri Toros ve Fazilet Özdenefe, Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi ile Girne İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti. Turizm sektörünün pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini belirten Erhürman, artık aşıya ulaşmada bir sıkıntı kalmadığını ancak aşılamada bir kampanya ve bu çerçevede bir plan program, buna ek olarak etkin denetim olmamasından dolayı kimsenin ileriye bakamadığını kaydetti. Ülkenin bir kapanmayı daha kaldıramayacağına işaret eden Erhürman, yine de muhalefet olarak buna dair bir güvence almadıklarını, dolayısı ile kısa vadede aşılama kampanyasının bir planlama içerisine yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.

“ÇIKIŞ STRATEJİSİ BELİRLENMELİYDİ”

Tüm dünya ülkelerinin pandemiden olumsuz yönde etkilendiğini belirten CTP lideri Tufan Erhürman, ülkelerin pandemi sonrası süreç için bir çıkış stratejisi hazırladığını ancak Kıbrıs’ın kuzeyinde bunun yapılmadığını ifade etti. Plansız yaşama ve siyasi istikrarsızlığa karşı uzun vadeli kalkınma planlarını gündeme getirdiklerini aktaran Erhürman, “2019’da 969 milyon Dolar olan turizm gelirini önümüzdeki beş yılda nerden nereye taşımayı planlıyoruz? Rakamsal olarak ülkeye gelen turist sayısını nerden nereye taşımayı planlıyoruz? Buraya gelecek turist hedef kitlemiz nerelerdendir ve bunların sayısını nerelerden nerelere çıkarmayı planlıyoruz? Bunları yapmak için nasıl bir tanıtım kampanyasını beş yıla yayarak organize edeceğiz? Bunlar eylem planın içerisinde yer alsın ama bu eylem CTP’nin ya da başka bir partinin eylem planı olmasın. Bu planlar Meclis’ten geçsin çünkü Anayasa’da ve yasada yeri var. Meclis’ten geçirelim ve eylem planı ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmanın beş yıllık anayasası olsun; hükümetler değişse dahi her gelen hükümet ona uymak zorunda olsun” dedi.



“TURİZM BİR KÜLTÜR MESELESİ…”

Turizmin bir kültür meselesi olduğunun ve herkesin buranın turizm adası olduğu fikrine sahip olması gerektiğinin altını çizen ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sektöre ilişkin doğru adımların atılması halinde toplumun tüm kesimlerinin bu sektörden faydalanabileceğini anlattı. Bu ülkenin nasıl en doğru şekilde tanıtılacağını en iyi Kıbrıslı Türklerin bildiğini dile getiren Erhürman, bu yöndeki fikirlerin tüm paydaşlarla paylaşılması ve Kıbrıs Türk turizm ürününün hep birlikte hazırlanması gerektiğini kaydetti.



ÇAĞINER: SEKTÖRÜMÜZÜ DİNLEDİNİZ VE SESİMİZİ DUYURMAYA ÇALIŞTINIZ

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı (KITOB) Dimağ Çağıner de, Erhürman’ın Meclis’te yaptığı konuşmaları sürekli dinlediklerini, özellikle turizm sektörünün sesini duyurmaya çalıştığını söyledi ve bundan dolayı hem Erhürman’a hem de tüm CTP’li vekillere teşekkür ederek konuşmasına başladı. Başbakanlık döneminden sonra da Erhürman’la irtibatı kesmediklerini açıklayan Çağıner, “Turizm konusuna ilginiz devam etti. Bir nevi bizim sözcümüz oldunuz, bu noktada tekrardan teşekkür etmek isterim. Otellerimiz pandemi dolayısıyla kapalı kalınan süreden daha büyük zararlar ederek hayatlarına devam ediyorlar. Sürdürülebilir bir noktada değiliz. Kaybedilen istihdamın geri alınmasını yaptık, insanlarımız, çalışanlarımız yoruldu. Onları eski maaşları ile çalıştırmamız mümkün değildi, hayat pahalılığı ortada. Çalışanlar zam beklerken çalışmayan işletmelerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri çok kolay olmayacak bir noktaya gelinmiştir. Bize göre bu vakitten sonra kapanmayı göze alabilecek noktada kesinlikle değiliz. Talebimiz ve önerimiz hızlıca aşılama takviminin bir plan programa oturtulmasıdır” şeklinde konuştu.