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Erhürman'da Taziye Mesajı

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Erhürman'da Taziye Mesajı
Erhürman'da Taziye Mesajı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mersin'de, KKTC'ye gelecek olan askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 asker için taziye ve yaralılar için "acil şifalar" mesajı paylaştı.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle; 

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