Erhürman'da Taziye Mesajı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mersin'de, KKTC'ye gelecek olan askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 asker için taziye ve yaralılar için "acil şifalar" mesajı paylaştı.
Erhürman'ın paylaşımı şöyle;
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mersin'de, KKTC'ye gelecek olan askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 asker için taziye ve yaralılar için "acil şifalar" mesajı paylaştı.
Erhürman'ın paylaşımı şöyle;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.