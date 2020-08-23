Erhürman:“Kriz masası kurun dedik, dikkate almadılar”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, ülkedeki esnafın pandemi sürecinin ardından hükümetten beklediği desteği göremediğini ve ayakta kalmaya çalışan esnafın can çekiştiğini ifade etti.

Erhürman, dün beraberindeki heyetle birlikte Girne bölgesinde Karaoğlanoğlu’nu ziyaret etti. Köy kahvelerini ziyaret eden Erhürman, ardından bölge esnafını gezdi, görüş alışverişinde bulundu. Erhürman’a ziyaretlerinde Girne milletvekilleri Fikri Toros, Fazilet Özdenefe ve parti yöneticileri eşlik etti. Ziyaretlerinde esnafın durumu ve yaşanan son ekonomik gelişmelere değinen Erhürman, halkın büyük bir kaosa doğru sürüklendiğini ve hükümet yetkililerinin bunu sadece izlemekle yetindiğini vurguladı. Erhürman, ekonomik alanda olduğu gibi sağlık alanında da çok büyük sıkıntılar yaşandığını ve hükümetin halkı korumadığını söyledi ve herkesi kendi önlemini almaya davet etti.

“Kriz masası kurun dedik, dikkate almadılar”

Erhürman, pandemi sürecinin başında hükümete ekonomik konularda gerekli adımların atılabilmesi için kriz masası kurma çağrısı yaptıklarını, ancak bu çağrının da cevapsız kaldığını belirtti. Ekonomik konularda yaşanan kayıpların tamamının giderilmesinin mümkün olmadığını ancak tüm sektörleri bir araya getirerek çeşitli adımlar atılabileceğini kaydeden CTP lideri Tufan Erhürman, bunların yapılması yerine hükümetin seçim derdine düştüğünü ifade etti. Erhürman hükümete seçim çalışmalarını bir kenara bırakıp bu konulara yoğunlaşma çağrısı yaptı ve böyle gitmesi halinde yönetilecek bir ekonomi bile bulunamayacağını dile getirdi.