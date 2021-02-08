Erhürman:"Tatar'ın izlenimleriyle buraya kadar!"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Tatar'ı eleştirdi...

İşte Erhürman'ın paylaşımı:

Sn. Tatar, "İngiltere'nin de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığının farkında olduğu izlenimini edindiğini" söylemişti birkaç gün önce. Bu "izlenim" İngiltere'nin Sn. Tatar'ın iki devlet tezine sıcak baktığı algısını yaratmıştı ister istemez.

Bugün İngiltere'nin önerileri sızdı basına. Okuyanlar bu önerilerden Sn. Tatar'ın o "izlenim"i nasıl edindiğini anlamakta güçlük çekmiştir sanırım. Sn. Tatar'ın "izlenim"leriyle buraya kadar!!!