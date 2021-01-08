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Erkan Eğmez kimliği meçhul biriyle görüşürken görüntüleri ortaya çıktı

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Erkan Eğmez Güney Kıbrıs’tan yasa dışı yollarlar KKTC'ye geçerken yakalandı
Erkan Eğmez kimliği meçhul biriyle görüşürken görüntüleri ortaya çıktı

Ülkemizde milliyetçiliği ile tanınan ancak birçok kez Güney Kıbrıs’a askeri yasak bölgeyi ihlal ederek yasa dışı yollardan geçerken suçüstü tutuklanan zanlı Erkan Eğmez yine askeri yasak bölgede izin siz olarak geçtikten sonra dönüş yolunda tutuklandı. Zanlının PCR testi yapılacağında mahkemeye çıkarılmadan gıyabında tutukluluk emri alındı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Recep Abakan olayla ilgili bulguları aktardı. Abakan huzurda bulunan zanlı Erkan Eğmez’in 1. derecede Askeri yasak bölgeyi ihlal, KKTC topraklarında izinsiz ayrılmak ve KKTC topraklarına izinsiz girmek suçlarıyla ilgili olarak tutuklandığını söyledi. Polis zanlının askeri yasak bölge sorumluluk sahası içerisinde 7 Ocak 2021 tarihinde kullanımında buluna FF 054 plakalı beyaz renk Van aracı ile KKTC den izinsiz olarak çıkıp 1. Derecede Yasak Bölgeyi ihlal ederek ara bölgeye girip plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen markası meçhul araç sürücüsü ile buluştuktan sonra ayni yoldan KKTC dönüş yaptığının kamera görüntülerinde tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının Güv. Kuv. Kom. Askeri mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve tahkikatın yeni başladığını belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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