Erkekleri evliliğe ikna etme psikolojik yolları

Sevgilimizi evliliğe nasıl ikna ederiz? Onu etrafımızda tutmayı nasıl başarırız? Şimdi okuyacaklarınız garantili bir rehber değil ama işinize yarayacak gibi duruyor.

Kendinizi sevin

Düşünün, siz olsanız sizinle evlenir miydiniz? Eğer mutlu bir insan değilseniz sevdiğiniz adamı da mutlu edemezsiniz. Kendinizi analiz edin ve sevmediğiniz yönlerinizi değiştirin.

İletişim

İlişkinin başında ve tabiî ki evlilikte de en önemli şey iletişimdir. İletişim sevdiklerimizle bizi bir arada tutan tek yoldur. Ona neler hissettiğinizi, olumlu ve olumsuz her şeyi anlatın.

Doğal olun

Destekli sütyenler, saç boyaları, makyaj... Onun yanında olabildiğiniz kadar doğal olun. Çünkü beraber yaşamaya başladığınızda sizi her halinizle sevecek bir erkeğe ihtiyacınız var. Evlenmeden önce beraber kalacağınız ve sık vakit geçireceğiniz için doğal hallerinizi görmek onunda hakkı.

Seksi olun

Cinsellik, ilişkideki tek sorun olmasa da önemli bir konudur. Romantik olun ve ona her fırsatta ilgi duyduğunuzu belli edin. Özgür, eğlenceli, güler yüzlü olun. Erkekler evliliği sadece ev arkadaşı aradıkları için istiyor değiller.

Rolünüzü bilin

Herhangi bir ilişkinin önemli bir parçası ve vazgeçilmezi olmak iki tarafında istediği bir şey. Ama siz onunda bu konuda hemfikir olduğundan emin olun.

Ayaklarınız yere bassın

Hayat bir roller coster gibidir. Duygusal gel-gitler yaşayabilirsiniz ama bunu ona hissettirmemelisiniz. Onun hayatında 'Drama Queen' olarak yer almayın. Güçlü durun ve eğer kendi başınıza başaramıyorsanız terapistinize başvurun.

Aceleci olmayın

Erkekler genellikle kadını tanımak için acele etmezler. Ona hiçbir şey için baskı yapmayın. Evlilik süreci kendi hızında meydana gelir ve ne kadar acele ettirirseniz erkek konudan o kadar uzaklaşır. En iyisi ilk bir sene evlilik hakkında konuşmamanız.

Flörtleşmeye devam edin

Ne kadar zaman geçerse geçsin onunla flörtleşmeye devam edin. Onda uyandırdığınız heyecanı kaybettirmezseniz sizi sonsuza kadar beraber olmak istediği biri olacak görecektir.

Kendinize güvenin

Kendinizden emin olur ve her şeyle mücadele edebilecek yapınızı belli ederseniz onun dikkatini çekersiniz. Erkekler, kendine güvenen kadınlara saygı duyarlar ve kendilerini ayrıcalıklı hissederler.

İltifat etmekten kaçınmayın

Fırsat buldukça ona tatlı sözler söyleyin, dudaklarına yumuşak bir öpücük bırakın, durup dururken beline sarılın. Aklından çıkarmasına izin vermeyin.

Gururunu okşayın

Kötü zamanlarınızda onu azarlamayın. İşten çıkarılmışsa bile onu övün. Ona elinden gelenin en iyisini yaptığını söyleyin.

Eğlenin

Sinirli ve agresif bir tarza bürüneceğinize mizahi tarafınızı ön plana çıkarın. Negatif olmaktan kaçının.

Gülümseyin

Yaşadığınız ve onunla beraber olduğunuz için mutlu olduğunuzu gülümsemenizden anlayacaktır. Erkekler gülümseyen kadınları çekici bulurlar. Duygularınızın yüzünüze yansıması onu eritecek ve tüm kuşkularından arındıracaktır.

Mütevazı olun

Bu kendini önemsemeyen insan demek değildir. Egolarınızı bir kenara bırakın.

Ciddi bir tartışma içine girerseniz

Sesinizi yükseltmeyin. Fırsat buldukça onunla ne kadar mutlu olduğunuzu ve aslında sorun istemediğinizi ifade edin.