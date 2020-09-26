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Erken boşalma problemi yaşayanlar dikkat!

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Erkeklerde erken boşalma, cinselliği olumsuz yönde etkiliyor. Meninin kontrol edilememesi durumunda ortaya çıkan bu sorunun erkek cinsel yaşamındaki etkilerine gelin birlikte bakalım.
Erken boşalma problemi yaşayanlar dikkat!

Erkek cinsel hayatında en büyük sorunlardan birisi olarak görülen erken boşalma, cinsel hayatı olumsuz yönde etkileyen bir sorun. Erkeklerde güven problemine yol açan erken boşalma sorunu, günümüzde birçok erkeğin başına gelebilen bir sorun. Görülmesinin sebepleri ise kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor.

Cinsel ilişki sırasında kadın ya da erkeğin yeterince zevk alamamasına bağlı olarak ortaya çıkabilen bu sorun, meninin kontrol edememesi sonucu erkeğin erken boşalmasına ve yeterince zevk alamamasına yol açıyor. Yapılan araştırmalara göre Türk erkeklerinin çoğunda erken boşalma sorunu var.

Kadın ve erkeklerde farklılık gösteriyor

Uzmanlara göre kadın ve erkeklerde boşalma süresi farklılık gösterebiliyor. Erkeklere göre daha geç sürede boşalan kadınlarda bu durum ‘geç boşalma’ olarak adlandırılabiliyor. Kontrolsüzlük olarak görülen erken boşalma sorunu, özelliklere kadınlara kıyaslandığında erkekler için önemli bir sorun. Erkeklerle kadınların cinsel yönden farklılıkları ise sadece bununla sınırlı değil. Boşalma süresinin yanı sıra cinsel performans yönünden de kadın ve erkek yapısı oldukça farklı.

Psikolojik etkenlere bağlı

Erkeklerde erken boşalma sorununun en büyük sebebi, psikolojik etkenler. Aşırı heyecan, özgüvensizlik gibi problemler erken boşalmayı tetikleyen unsurlar olarak görülüyor. Erken boşalmaya neden olan diğer etkenler arasında ise meni fazlalığı yer alıyor. Vücutta aşırı miktarda meni olması durumunda, meni kendini bir an önce dışarı atmak istiyor. Uzmanlar bu sebeple ara sıra mastürbasyon yaparak fazla olan meninin vücuttan atılmasını tavsiye ediyor.

Tedavisi mümkün

Erken boşalma probleminin sık sık yaşanması durumunda doktora başvurmak tedavi sürecini hızlandıracak bir etken olacağı için tavsiye edilmekte. Erken boşalmanın tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu unutmayın!

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