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Ermenistan Askerleri Sınırdaki Azerbaycan Mevzilerine Ateş Açtı

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Ermenistan Askerleri Sınırdaki Azerbaycan Mevzilerine Ateş Açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik ve İmambinesi köyleri istikametinde bulunan mevzilerin, 26 Haziran saat 14.50’den 27 Haziran saat 03.00’a kadar Vardenis ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden belirli aralıklarla ateş altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı, durumun stabil ve Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu belirtildi.

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