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Ermenistan, Erken Seçim İçin Sandık Başında

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Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa kararı üzerine gerçekleşen erken parlamento seçimi için halk sandık başına gidiyor.
Ermenistan, Erken Seçim İçin Sandık Başında

Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa kararı üzerine gerçekleşen erken parlamento seçimi için halk sandık başına gidiyor.

Nikol Paşinyan’ın başbakanlık görevinden istifa etmesi üzerine yapılan parlamento seçiminde 26 siyasi hareket yarışıyor. 22 parti ve 4 ittifakın katıldığı seçimde, 2 milyon 581 bin 93 seçmen oy kullanabilecek. 2008 seçim bölgesindeki oy verme işlemi yerel saatle 20.00'ye kadar sürecek.

Seçim öncesi yapılan anketler, yarışın Başbakan Paşinyan ile eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın arasında geçeceğini gösteriyor. Görevini seçime kadar geçici olarak sürdüren Paşinyan, bu seçime "Sivil Sözleşme Partisi" ile katılıyor. Rusya yanlısı tutumu ile bilinen Koçaryan ise "Ermenistan İttifakı" ile yarışıyor.

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