  • BIST 1.174
  • Altın 492,388
  • Dolar 8,0479
  • Euro 9,5170
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 yeni vaka 14 kişi taburcu

Ermenistan'ın Ateşkes İhlalleri Sürüyor

» »
Yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun tüm cephe boyunca ve iki ülke sınırındaki Azerbaycan birlikleri ile sivil yerleşim birimlerine top ve havan ateşi açtığı bildirildi.
Ermenistan'ın Ateşkes İhlalleri Sürüyor

Ermenistan ordusunun saat 08.00'de ilan edilen ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine ateş açmayı sürdürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun tüm cephe boyunca ve iki ülke sınırındaki Azerbaycan birlikleri ile sivil yerleşim birimlerine top ve havan ateşi açtığı belirtildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın Berd, Çemberek ve Vardenis illerinden Azerbaycan'ın Tovuz, Gedebey ve Daşkesen illerine ateş açıldığı belirtildi.

Terter, Ağdam, Fuzuli, Laçın ve Gubadlı istikametlerinde konuşlu Azerbaycan birliklerine de Ermenistan ordusunca ateş açıldığı kaydedildi.

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

Ermenistan ordusu saat 08.05'te ateşkesi ihlal ederek işgal altındaki Laçın kenti istikametinden Laçın'ın Sefiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine ve Terter kenti ile köylerine top atışı gerçekleştirmişti.

Hacıyev, ateşkes ihlallerinden Ermenistan'ı sorumlu tuttu

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, ilan edilen ateşkes ihlalinden Ermenistan'ın sorumlu olduğunu açıkladı.

Hacıyev, yazılı açıklama yayımlayarak ateşkes ilanından hemen sonra Azerbaycan birliklerine ve sivil yerleşim birimlerine ateş açıldığını vurguladı.

Ermenistan'ın 10 ve 18 Ekim'de ilan edilen ateşkesleri alenen ihlal ettiğini belirten Hacıyev, şunları kaydetti:

"Tüm bunlar, Ermenistan'ın insani ateşkesi sözde desteklediğini, ateşkesi Azerbaycan birliklerine ve yerleşim birimlerine ateş açmak, güç toplamak ve yeni mevziler kazanmak için kullandığını bir kez daha gösteriyor. Ermenistan'ın hedefi işgal temelli statükoyu korumak ve güçlendirmektir. Azerbaycan tarafı temkinli davranıyor. İnsani ateşkes ihlallerine ilişkin bilgiler toplanıyor ve AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelere bilgi veriliyor. Ateşkes ihlallerinden Ermenistan sorumludur."

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

Ermenistan ordusu saat 08.05'te ateşkesi ihlal ederek işgal altındaki Laçın kenti istikametinden Laçın'ın Sefiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine ve Ağdam bölgesine, Terter kenti ile köylerine top atışı gerçekleştirmişti.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vietnam'da Aşırı Yağışların Yol Açtığı Afetlerde Ölenlerin Sayısı 114'e Yükseldi22 Ekim 2020 Perşembe 13:11
  • Fukuşima’nın atık suyu okyanusa boşaltılacak21 Ekim 2020 Çarşamba 15:32
  • Pakistan'da 4 Katlı Bir Binada Patlama: 5 Ölü21 Ekim 2020 Çarşamba 13:33
  • "Dağlık Karabağ'da ABD devreye giriyor" iddiası20 Ekim 2020 Salı 17:59
  • Karabağ'da iki taraf da diğerini ateşkes ihlaliyle suçladı18 Ekim 2020 Pazar 17:29
  • Pakistan'da toprak kayması: 10 ölü18 Ekim 2020 Pazar 12:44
  • Azerbaycan ve Ermenistan’dan ateşkes kararı18 Ekim 2020 Pazar 08:01
  • Aliyev: Öcümüzü harp meydanında alacağız16 Ekim 2020 Cuma 18:28
  • Azerbaycan duyurdu: Ermenistan, roketle Nahçıvan’ı vurdu!16 Ekim 2020 Cuma 17:21
  • Çin, ABD'yi siyasi virüs yaymakla suçladı14 Ekim 2020 Çarşamba 15:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti