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"Eşcinselleri tedavi ediyorum" diyerek onlarca çocuğu taciz etti

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Kendisini terapist olarak tanıtan kişinin, "Eşcinselleri tedavi ediyorum" diyerek onlarca erkek çocuğuna cinsel istismar uyguladığı ortaya çıktı.
"Eşcinselleri tedavi ediyorum" diyerek onlarca çocuğu taciz etti

İsrail'de terapist olduğunu ve 'eşcinsellikten kurtarma terapisi' yaptığını iddia eden bir kişi ona 'tedavi' için gelen erkek çocuklarına cinsel istismar uyguladı.

Terapist olduğunu öne süren 45 yaşındaki Reuven Welcher’in ona 'tedavi'ye gelen erkek çocuklarını, onlara uyguladığı cinsel istismarı tedavinin bir parçası olduğuna ikna ettiği ortaya çıktı.

T24'ün haberine göre, Kudüs’teki bir mahkemede açılan dava sonucunda ortaya çıkan olay, Welcher’in 2007-2012 yılları arasında birçok erkek çocuğunu cinsel istismara maruz bıraktığını ortaya çıkardı. Davayı açan kişi, istismar edildiği süreçte çocuk yaşta olduğunu beyan etti.

AVUKATI 'TOPLUMA HİZMET' CEZASI İSTEDİ

İstismara maruz kalan çocukların beyanlarına göre, terapist olduğunu öne süren Welcher, kliniğinde, otel odalarında ve müşterilerinin evlerinde 'tedavi' adı altında sözlü ve fiziksel istismarda bulundu.

Welcher’in avukatı Welcher’in hapis cezası yerine “topluma hizmet” ile cezalandırılması gerektiğini belirtti ancak mahkeme bunu şu an için reddetti.

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