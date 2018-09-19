  • BIST 95.792
  • Altın 242,816
  • Dolar 6,2744
  • Euro 7,3283
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Eski eşten Hande Ataizi'ye izin çıktı

»
“Kabul ediyoruz, Hande Ataizi o soyadını kullanabilir”
Eski eşten Hande Ataizi'ye izin çıktı

Eski eşi Benjamin Harvey’in soyadını kullanmaya devam etmek için geçen hafta avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Hande Ataizi'ye izin çıktı. Harvey'in avukatı Can Özede, “Kabul ediyoruz. Hande Ataizi o soyadını kullanabilir” dedi

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, mahkemeye sunulan dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

“Hande Ataizi, 2012 yılından beri hem yurtiçi hem de yurtdışındaki televizyon ve sinema camiasında ‘Hande Ataizi Harvey’ olarak tanınmaktadır. 

Ayrıca evliliğinden itibaren tüm resmi işlemlerinde ‘Harvey’ soyadını kullanmıştır. Oğulları Leon ile aynı soyada sahip olması da çocuğun menfaatinedir” 

Harvey’den de beklenen yanıt geldi. Avukatı Can Özede cevap dilekçesinde şöyle dedi: 

“Kabul ediyoruz. Hande Ataizi o soyadını kullanabilir.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Eski eşten Hande Ataizi'ye izin çıktı19 Eylül 2018 Çarşamba 09:09
  • Amazon Türkiye resmen açıldı19 Eylül 2018 Çarşamba 08:52
  • Milyarderler neden medya sahibi olmak ister?19 Eylül 2018 Çarşamba 08:36
  • Kafeinsiz kahve nasıl elde ediliyor?18 Eylül 2018 Salı 15:31
  • İngiltere'de bir ev kedisi kaldığı eve 30 paket kokain getirdi18 Eylül 2018 Salı 14:49
  • Kanada'da yapay trans yağlar yasaklandı18 Eylül 2018 Salı 14:33
  • Bir ülkede daha esrar içmek artık serbest18 Eylül 2018 Salı 14:01
  • Yaşlanmamanın sırrı 'genç insan kanı enjeksiyonu' olabilir mi?18 Eylül 2018 Salı 12:21
  • Avustralya'da iğneli meyve alarmı: Bu sefer elmalardan iğne çıkıyor18 Eylül 2018 Salı 11:50
  • 2 milyon lira mirası bitirdi, hırsızlıktan tutuklandı18 Eylül 2018 Salı 11:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti