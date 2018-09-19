Eski eşten Hande Ataizi'ye izin çıktı

Eski eşi Benjamin Harvey’in soyadını kullanmaya devam etmek için geçen hafta avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Hande Ataizi'ye izin çıktı. Harvey'in avukatı Can Özede, “Kabul ediyoruz. Hande Ataizi o soyadını kullanabilir” dedi

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, mahkemeye sunulan dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

“Hande Ataizi, 2012 yılından beri hem yurtiçi hem de yurtdışındaki televizyon ve sinema camiasında ‘Hande Ataizi Harvey’ olarak tanınmaktadır.

Ayrıca evliliğinden itibaren tüm resmi işlemlerinde ‘Harvey’ soyadını kullanmıştır. Oğulları Leon ile aynı soyada sahip olması da çocuğun menfaatinedir”

Harvey’den de beklenen yanıt geldi. Avukatı Can Özede cevap dilekçesinde şöyle dedi:

“Kabul ediyoruz. Hande Ataizi o soyadını kullanabilir.”