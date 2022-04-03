Eski Milletvekili Yüksel Tüccaroğlu Hayatını Kaybetti

Kıbrıs Türk siyasetinin önemli isimlerinden eski milletvekili Dr. Yüksel Tüccaroğlu hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Covid-19 tedavisi gören Tüccaroğlu bugün Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

82 yaşında hayata gözlerini yuman Tüccaroğlu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenleri tarafından üzüntü ile karşılandı.

1939 Baf doğumlu olan Tüccaroğlu, 1976'da yapılan genel seçimlerde Halkçı Parti’den, 1985 genel seçimlerinde de ise Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa milletvekili seçilmişti.