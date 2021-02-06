Eskişehirspor kendi kripto parasını çıkarıyor

Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akgören kulübün ekonomik durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cezalar nedeniyle transfer yapamayan, Bilal Ceylan'ı da Beşiktaş'a gönderen Eskişehirspor'un maddi sıkıntısını aşmak için çok çalıştıklarını belirten Akgören, bu kapsamda 'EsEs token' adıyla kripto para projesini hazırladıklarını söyledi.

Eskişehirspor'un sanal parası önümüzdeki hafta tanıtılacak. Böyle Türkiye'de kripto para projesini hayata geçiren kulüp sayısı 5'e yükselmiş olacak.

Projenin detayları önümüzdeki hafta açıklanacak.

Bilal Ceylan'dan gelen para

Öte yandan Mustafa Akgören, Beşiktaş'a transfer olan Bilal Ceylan için Siyah-beyazlı kulüpten gelen toplam 3 milyon 300 bin lirayla ne yapıldığını da anlattı. Akgören, "Bilal’den gelen 3 milyon 300 bin lirayla biz 14 milyon liraya yakın borç ödedik. Aslında Bilal’i 14 milyon liraya satmış olduk" açıklamasında bulundu.

Akgören, Eskişehirspor'un ligde kalmasının çok zor olduğunun altını çizerek seneye daha iyi bir takım oluşturarak yeniden TFF 1. Lig'e dönmeyi hedefleyeceklerini söyledi.