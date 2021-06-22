Esnafa 100 Bin TL’ye Kadar Kredi İmkanı Sağlanacak

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatlar Odası (KTEZO) arasında bugün işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol çerçevesinde KTEZO üyelerine 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı sağlanacak

Bugün Kalkınma Bankası Can İbrahimoğlu Konferans Salonunda gerçekleşen imza törenine Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

ATAOĞLU

İmza töreninde konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, imzalanan protokolle esnafın Kalkınma Bankasının kredi imkanlarından yararlanmasının sağlanacağını vurgulayarak, bundan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Turizm faaliyetlerinin başladığına işaret eden Ataoğlu, yerli ürünlerin otellerde satılabilmesi için de girişim başlattıklarını dile getirerek bunun yerli üretimin gelişmesine sağlayacağı faydaya işaret etti.

Bakan Ataoğlu protokolün hazırlanmasına katkı koyanlara da teşekkür etti.

TOSUNOĞLU

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu ise, esnaf ve zanaatkarlara 50 bin TL ve 100 bin TL olmak üzere iki paket halinde, 2 kefille kredi imkanı sunacaklarını kaydetti.

Kendilerine verilen vizyon ve talimatla Kalkınma Bankasını halkın bankası haline getirmek için böylesi çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Tosunoğlu, ülkedeki işletmelerin yüzde 75’inin mikro işletme olduğunu dile getirdi.

Bundan sonraki süreçte, Hayvancılar Birliği, İş Kadınları Derneği, Sanayi Odası gibi kuruluşlarla da benzeri protokoller hazırlayacaklarını dile getiren Tosunoğlu amaçlarının Kalkınma Bankasını toplumun ve halkın bankası haline getirmek olduğunu tekrarladı.

KANBER

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber ise, esnafın daha önce Kalkınma Bankasının imkanlarından yararlanamadığını dile getirerek protokolü memnuniyetle karşıladıklarını anlattı.

Kalkınma Bankasının herkesin ulaşabileceği bir noktada olmasının önemine işaret eden Kanber, amacın toplumun yararını artırmak olduğunu belirtti.

Bu gibi çalışmaların artması gerektiğini söyleyen Kanber, kaynak sağlamak yanında planlama yapmanın da önemli olduğunu kaydetti.

Kanber faizlerin düşürülmesi konusunda çalışmalar beklediklerini de dile getirdi.