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ESPA: Yurt Dışındaki İtibari Paraların Ekonomiye Kazandırılması Tasarısı kamu yararına hizmet etmiyor

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ESPA: Yurt Dışındaki İtibari Paraların Ekonomiye Kazandırılması Tasarısı kamu yararına hizmet etmiyor
ESPA: Yurt Dışındaki İtibari Paraların Ekonomiye Kazandırılması Tasarısı kamu yararına hizmet etmiyor

Ekonomik Siyaset Araştırmaları Merkezi (ESPA), Meclis gündemindeki “Yurt Dışındaki İtibari Paraların Ekonomiye Kazandırılması Tasarısı”yla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu düzenlemenin kamu yararına hizmet etmediğini ve kara parayla mücadele açısından ciddi eksiklikler içerdiğini savundu.

ESPA tarafından yapılan açıklamada, kurumun Merkez Bankası ve Bankalar Birliği’ni ziyaret ederek yetkililerle Tasarı’ya ilişkin istişarelerde bulunduğu belirtildi. Yapılan görüşmeler sonucunda kamuoyuyla paylaşılan değerlendirmede, tasarının Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen vergi affı prensipleri dikkate alınmadan hazırlandığı ve nakit işlemleri de içermesi nedeniyle mevcut kara para aklama ve terör finansmanı yasalarına aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Tasarı’nın dış ticaret ve uluslararası finansal hareketlerin sorunsuz şekilde işlemesini zorlaştırabileceğine dikkat çekilerek, bu durumun ülke ekonomisine zarar verebileceği kaydedildi. Tasarı’nın yasallaşmasının, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayımladığı Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Stratejisi Raporu’nda ülkeye ilişkin yeni olumsuz değerlendirmelere neden olabileceği ve bunun da ülkenin uluslararası itibarını olumsuz etkileyeceği belirtildi.

ESPA, daha önce kamuoyuna duyurulan kaygıların devam ettiğini ifade ederek, Tasarı’nın fiilen bir vergi affı niteliği taşıdığını, bunun da yasalara uyan vatandaşları cezalandırırken, yasaları ihlal edenleri ödüllendireceğini kaydetti. Açıklamada, “Bu tasarı, hükümetin kara parayla mücadelede yeterince kararlı olmadığını ve uluslararası itibarı koruma konusunda gerekli özeni göstermediğini ortaya koymaktadır” denildi.

ESPA, hükümeti tanınmamışlığın getirdiği zorluklarla mücadele eden ülkenin itibarını zedelememeye çağırarak, toplumun adalet duygusunu zedeleyecek ve sadece az sayıda imtiyazlının yararlanacağı söz konusu Tasarı’nın geri çekilmesini talep etti.

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