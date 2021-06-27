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EURO 2020: Avrupa Futbol Şampiyonası'nın az bilinen 10 kuralı

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UEFA, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) gibi büyük turnuvalarda A'dan Z'ye her şeyi belirleyen kurallara sahip.
EURO 2020: Avrupa Futbol Şampiyonası'nın az bilinen 10 kuralı

UEFA'nın turnuva için belirlediği kurallar 70 sayfadan ve 19 bin kelimeden oluşuyor.

UEFA, kendi web sitesinde bu kadar detaylı düzenlemeler içerisinde futbolseverlerin gözden kaçırabileceğini düşündüğü 10 kritik düzenlemeyi bir araya getirdi:

1. Şampiyonluk Kupası

EURO 2020'nin final maçı, 11 Temmuz'da Londra'nın Wembley Stadı'nda oynanacak.

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