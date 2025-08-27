  • BIST 11449.31
Euro için yükseliş beklentisi

JP Morgan euro/dolar için boğa görüşünü sürdürdü. Banka 4'üncü çeyrekte 1.20, 2026'nın ilk yarısında 1.22 seviyesi hedefini korudu.
JP Morgan euro/dolar paritesi için olumlu görüşlerini koruyarak tahminlerini değiştirmedi: Bu yılın 4. çeyreği için 1.20 dolar ve 2026'nın ilk yarasında 1.22 dolar olacağını tahmin ediyor.

JP Morgan potansiyel katalizörlerin ABD verilerinin düşük gelmesi veya Fed'in politika değişikliği olabileceğini belirtti.

JP Morgan G10 para birimleri arasında sadece Japon yeni için kısa vadeli görüşünü aşağı revize ederek siyasi belirsizliği gerekçe gösterdi.

Dolar/yen paritesi için tahminini üçüncü çeyrekte 141'den 146 seviyesine yükselten JP Morgan paritenin yılsonuna kadar 142'ye ve 2026'nın ikinci çeyreğine kadar 139'a gerilemesini öngörüyor.

 

