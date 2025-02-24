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Euro ve Sterlin rekor tazeledi

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Euro ve Sterlin rekor tazeledi
Euro ve Sterlin rekor tazeledi

Geçtiğimiz haftadan itibaren zirve serisini sürdüren Dolar sakinleşti; Euro ve Sterlin rekor tazeledi.

Buna göre, serbest piyasada Amerikan Doları 36,43 TL, Euro 38,35 TL, İngiliz Sterlini ise 46,21 TL’den işlem görüyor.

Saat 07.58 itibarıyla Amerikan Doları’nın alış fiyatı 36,42 TL, satış fiyatı 36,44 TL.

Euro’nun alış fiyatı 38,33 TL, satış fiyatı 38,37 TL, İngiliz Sterlini ise 46,18 TL’den alınıp 46,24 TL’den satılıyor.

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