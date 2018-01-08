Evlendiler mi?

Dedikodular ile gündeme gelen Başbakan Hüseyin Özgürgün ile İnci Pars seçim gecesinde yine olay oldu.

Seçimden zaferle ayrılan Başbakan Hüseyin Özgürgün, balkon konuşmasını İnci Pars'la yaptı.

Seçim döneminde olaylı boşanması ve İnci Pars ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün seçim gecesinde herkesi şok etti.

Erken Genel seçimlerden birinci çıkan (UBP) Ulusal Birlik Partisi başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, başkent Lefkoşa'da parti merkezinden 'balkon konuşması' yaptı. Başbakan Hüseyin Özgürgün'e ilk defa ünlü manken ve oyuncu İnci Pars da eşlik etti.

"HEMEN NİKAH KIYACAĞIZ" DEMİŞTİ

Hüseyin Özgürgün, seçim döneminde siyasetten çok 'yasak aşkıyla' gündeme gelmişti.

İlişkileri olduğunu doğrulayan İnci Pars, Dilek Özgürgün'le boşanma arifesinde olan Hüseyin Özgürgün'le evleneceklerini söylemişti.

GİZLİ NİKAH

Hüseyin Özgürgün ile İnci Pars çiftinin geçtiğimiz hafta gizlice nikah kıydığı iddia ediliyor. Seçim gecesinde şaşkın bakışlar arasında kameralara poz veren Özgürgün ile Pars ilişkilerinin son aşaması hakkında basına bir açıklama yapmadı.



