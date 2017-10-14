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Eyfel Kulesi’ni fotoğraf çekmek geceleri yasak

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Eyfel Kulesi’ni fotoğraf çekmek geceleri yasak
Avrupa dediğimizde Fransa’nın başkenti Paris ve Eyfel kulesi ilk akla gelen yerlerden biridir. Paris’in en popüler simgesi olan Eyfel Kulesi’ni gece ışıklandırılmasıysa yine o yapıtın ne denli güçlü olduğunu gözler önüne çıkarıyor.

Fakat burada bilmemiz gereken önemli bir detay; Eyfel Kulesinin gece görünümünün fotoğrafını çekip yayınlamanın yasadışı olduğudur. Bu durumda Paris’te ceza ile karşılaşabilirsiniz.

Paris, Eyfel Kulesi’ni Fransız kamu malı olarak kabul edilip gün boyu resim çekilebilse de, gece ışıklarıyla sanat eseri olarak kabul edildi. Bunun üzerine Avrupa Birliği harekete geçerek kim izinsiz fotoğraf çeker ve bunu paylaşırsa telif hakkının ihlali gerekçesiyle ağır yaptırımlarla karşılaşabilecek.

Hava karardıktan sonra çektiğiniz fotoğrafı Facebook, Twitter ya da Instagram’da paylaştığınız sırada silinebilme ihtimali oluşuyor.

Yine aynı husus çeşitli yollar ile sosyal ağlar aracılığıyla bu gece fotoğrafının paylaşımı için de geçerlidir. Eyfel Kulesi’nin işletmecisini web sitesinden bu tesisin çekimlerinin belirli kısıtlamalara tabi olduğunu doğruladı.

 Gece fotoğrafı çekmek istiyorsanız kuleyi yöneten şirketle temasa geçerek izin almalısınız.

 

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