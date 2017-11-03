Eyleme bakanla görüşene kadar devam: "Bakanlık randevuyu iptal etti"

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş), kamu hastaneleri ve sağlık merkezlerinde dün başlattığı eylem bugün de sürüyor.

Ülke genelinde kamu hastaneleri ve sağlık merkezlerinde acil servisler, acil ameliyat, diyaliz hizmetleri ve onkoloji dışında kamu hastaneleri ve sağlık merkezlerinde bugün de hizmet verilmeyecek.

Tıp-İş Başkanı Sıla Usar, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı kısa açıklamada, bugün saat 11.00’de Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ile randevuları olduğunu ancak bakanlığın randevuyu iptal ettiğini söyledi.

Usar, “Sendikanın eylemlilik kararı bakanla görüşene kadar devam edecek” dedi.

“GİRNE AKÇİÇEK HASTANESİ’NDEKİ EYLEM EKSİKLİKLER GİDERİLENE KADAR KALDIRILMAYACAK”

Usar, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki eylemin kaldırılmayacağın, hastanedeki hekim ve hemşire eksikliği giderilene kadar buradaki eylemin süreceğini belirtti.

Tıp-İş, dün başlattığı eylemle ilgili Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi girişinde basın açıklaması yapmış, ülkenin güçlü bir kamu sağlık hizmetine ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

Açıklamada, sağlıkla ilgili yasaların hazırlanmadığı, hastanelerin personel sayısının, fiziki koşullarının yetersiz olduğu kaydedilmiş, “Hastanelerde, en ciddi enfeksiyonların tedavi edildiği antibiyotik yok” denilmişti.