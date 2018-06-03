  • BIST 99.171
  • Altın 193,398
  • Dolar 4,5921
  • Euro 5,3613
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

F.Bahçe seçimlerinde tarihi rekor kırıldı!

» »
Tarihi Fenerbahçe kongresinde oy verme işlemi sabah 10.00'da başladı. Kongre üyeleri sabahın erken saatlerinden itibaren seçime yoğun ilgi gösterdi.
F.Bahçe seçimlerinde tarihi rekor kırıldı!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy verme işlemi başladı.

Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen genel kurulda üyeler saat 10:00'da oy vermeye başladı. Saat 17:00'ye kadar devam edecek olan oy verme işlemi sonrasında bütün sandıklar birlikte açılarak sayım işlemine geçilecek.

VE REKOR KIRILDI!

Saat 15:50 itibariyle 19 bin kişi oy kullanma işlemini tamamladı. Fenerbahçe'de daha önce bir seçimde kullanılan en çok oy, 3 Kasım 2013'te kullanılan 9380 oydu. O seçimde Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar'a karşı 6821 oy almıştı.

TARİHİ KONGREDE İKİ BAŞKAN ADAYI

Fenerbahçe Kulübünde tarihi kongrede başkanlık için iki aday yarışıyor.

Mevcut başkan Aziz Yıldırım, 13. kez girdiği kongreyi de kazanmak, 3 yıl daha görev almak için üyelerden oy bekleyecek. Diğer aday Ali Koç da Fenerbahçe Kulübünün 33. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

FENERBAHÇE TARAFTARI STADYUM ETRAFINDA TOPLANDI

Fenerbahçe'nin Olağan Genel Kurulu Ülker Stadyumu'nda devam ederken, taraftarların da heyecanlı bekleyişi stat dışında sürüyor. 

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ülker Stadyumu'nda saat 10:00 itibarıyla başladı. Erken saatlerde stada gelen genel kurul üyeleri oylarını kullanırken, stat dışında taraftarların bekleyişi de sürüyor. Başkan adayı Ali Koç lehine tezahüratlarda bulunan Sarı-lacivertli taraftarlar da desteklerini stat önünde sürdürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kartal’da Başkan Hüseyin Metinser oldu31 Mayıs 2018 Perşembe 13:15
  • Milliler Londra’da basın toplantısına katıldı31 Mayıs 2018 Perşembe 13:09
  • Basın ile Meclis karşı karşıya30 Mayıs 2018 Çarşamba 16:55
  • Messi, Dünya Kupası'na ısınıyor30 Mayıs 2018 Çarşamba 14:23
  • Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin ilk transferini açıkladı; Ömer Faruk Beyaz30 Mayıs 2018 Çarşamba 14:21
  • Kamalı; Başkanlığına adayım30 Mayıs 2018 Çarşamba 14:02
  • KKTC başarı ile temsil ediliyor30 Mayıs 2018 Çarşamba 13:25
  • Yeni Sezon 22 Eylül’de başlayacak30 Mayıs 2018 Çarşamba 13:22
  • Aykut Kocaman varsa oy da yok30 Mayıs 2018 Çarşamba 11:29
  • Fenerbahçe'de Ali Koç öldürücü darbeyi 2 Haziran'da vuracak29 Mayıs 2018 Salı 16:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti