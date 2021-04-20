Facebook, Spotify ile güçlerini birleştirdi: Project Boombox

Facebook ve Spotify, Project Boombox adlı proje için iş birliği yaptıklarını duyurdu. Proje kapsamında, Facebook’a yeni müzik özellikleri entegre edilecek ve kullanıcılar Facebook uygulamasını kullanırken müzik dinleyebilecek.

Facebook ve Spotify, Project Boombox adlı proje için iş birliği yaptıklarını duyurdu. Proje kapsamında, Facebook’a yeni müzik özellikleri entegre edilecek ve kullanıcılar Facebook uygulamasını kullanırken müzik dinleyebilecek.

Project Boombox kapsamında, Facebook’a yeni müzik özellikleri entegre edileceği belirtildi. Aynı zamanda kullanıcılar, Facebook uygulamasını kullanırken müzik dinleyebilecek. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, yapılan iş birliğini Casey Newton ile Discord üzerine gerçekleştirdiği bir röportaj sırasında açıkladı. Buna göre, iş birliği kapsamında, Facebook’a Spotify’dan müzik veya sesli içerik dinlemeye olanak tanıyan yeni bir uygulama içi oynatıcı eklenecek. Kullanıcılar bu sayede, uygulamadan ayrılmak zorunda kalmadan Spotify içeriklerine erişim sağlayabilecek.

Facebook, kısa süre önce podcast yayınlarına ilişkin birkaç yeni özelliği bünyesine dahil etmişti. Bu podcast özelliklerinin de Spotify iş birliğiyle platforma ekleneceği tahmin ediliyor. Uygulama içerisine eklenecek olan ses oynatıcının ise hem müzikleri hem de podcast yayınlarını destekleyeceği belirtildi. Bununla birlikte, hem ücretli aboneler hem de uygulamayı ücretsiz kullanan kişiler için oynatma seçenekleri bulunacak.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg henüz Project Boombax, Soundbites ve hazırlık aşamasında olan diğer hizmetleri için bir çıkış tarihi vermedi.