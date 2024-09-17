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Facebook'un sahibi Meta, Rus devlet kanallarını yasakladı

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Facebook'un sahibi Meta, nüfuz operasyonları düzenlemek ve platformlarında denetimden kaçınmak için aldatıcı taktikler kullandıkları gerekçesiyle bazı Rus devlet medyası kanallarını yasakladığını duyurdu.
Facebook'un sahibi Meta, Rus devlet kanallarını yasakladı

Facebook'un sahibi Meta, nüfuz operasyonları düzenlemek ve platformlarında denetimden kaçınmak için aldatıcı taktikler kullandıkları gerekçesiyle bazı Rus devlet medyası kanallarını yasakladığını duyurdu.

Meta'dan yapılan açıklamada "Dikkatli değerlendirmeden sonra, Rus devlet medyasına kanallarına karşı devam eden yaptırımlarımızı genişlettik. Rossiya Segodnya, RT ve diğer bağlı kurumlar, yabancı müdahale faaliyetleri nedeniyle uygulamalarımızdan küresel düzeyde yasakladı" denildi.

Yasakların önümüzdeki birkaç gün içinde uygulanması bekleniyor.

Washington'daki Rus Büyükelçiliği, yayıncı RT ve Sputnik Haber Ajansı'nın sahibi Rossiya Segodnya BBC'nin yorum taleplerine yanıt vermedi.

Sosyal medya devi Meta, Fecebook'ın dışında Instagram, WhatsApp ve Threads uygulamalarının da sahibi.

Meta'nın bu adımı, dünyanın en büyük sosyal medya şirketinin Rus devlet medyasıa karşı tavrını sertleştirmesi anlamına geliyor.

Meta iki yıl öne Rus devlet medyasının yayılmasına karşı daha kısıtlı önlemler almış, bu kanalların platformlarda reklam vermesini ve içeriklerinin kullanıcılara ulaşımını kısıtlamıştı.

Ukrayna'dak işgalin başlamasından bu yana Meta, diğer sosyal medya platformları gibi, AB, İngiltere ve Ukrayna'nın bu bölglerde bazı Rus devlet medya kanallarını engelleme isteklerine uymuştu.

Geçtimiz günlerde ABD, Rus devlet yayıncısı RT'yi, Tenessee'deki bir firmaya, Rus hükümetinin mesajının gizlendiği içerik dağıtması için 10 milyon dolar ödemekle suçlamıştı

Suçlamada, göç, cinsiyet ve ekonomi konularında sağcı görüşleri aktaran videoları iki RT çalışanı tarafından "gizlice kurgulandığı, paylaşıldığı ve yönetildiği" belirtilmişti.

Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de RT'yi "Rus istihbarat aygıtının fiili kolu" diye tanımlamıştı.

RT de Blinken'in sözlerini X platormundan canlı yayımlayıp "ABD'nin son komplo teorisi" diye tanımlamıştı.

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