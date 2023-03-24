Fadıl Aksun'dan anlamlı davranış...Meleklerin anısı formalarda yaşayacak

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, Cortado Cup’ta mücadele edecek olan Larnaka Gençler Birliği Takımına destek olmak amacıyla, İskele temsilcisine Şampiyon Melekler Takımı’nın sembol haline gelen çiziminin yer aldığı forma yaptırdı.

MELEKLERİN ANISI FORMALARDA YAŞAYACAK

Cortado Espresso Bar tarafından organize edilen ve 2011-2012 doğumlu çocukların mücadele edeceği Cortado Cup futbol turnuvası 8 Nisan’da başlıyor. Toplam 9 hafta sürecek olan turnuvada Yonpaş Dumlupınar, Mağusa Türk Gücü, Mormenekşe, Larnaka Gençler Birliği, Dilekkaya, 1461 İskele Trabzonspor, Yeniboğaziçi ve Türkmenköy olmak üzere 8 takım mücadele edecek.

AKSUN’DAN ÖRNEK DAVRANIŞ

6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman’da hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı’nı unutmayan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, bu özel turnuva öncesinde örnek bir davranış sergiledi.

Aksun, turnuvada mücadele edecek olan Larnaka Gençler Birliği takımına destek olmak amacıyla, İskele temsilcisine Şampiyon Melekler Takımı’nın sembol haline gelen çiziminin yer aldığı forma yaptırdı.

BOYACI: AKSUN’UN DAVRANIŞI BÜYÜK ANLAM TAŞIYOR

Larnaka Gençler Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve alt yapı sorumlusu Kemal Boyacı, spor faaliyetlerine yapılan her katkının çok önemli olduğuna dikkati çekti. Yapılan her katkının, desteğin sporculara da büyük motivasyon kaynağı olduğunu kaydeden Boyacı, Fadıl Aksun’un yaptığı ince davranışın ülke adına da büyük önem taşıdığını ifade ederek, Aksun’a teşekkürlerini iletti.