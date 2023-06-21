Fed yetkililerinden enflasyon değerlendirmesi

Fed'in Washington merkezli yönetim kurulunda iki Fed politika yapıcısı ve bir ekonomist, ABD ekonomisinin sürdürülebilir büyümeye geri dönebilmesi için çok yüksek enflasyonu düşürmeye odaklandıklarını söyledi.

Fed başkanı ve başkan yardımcısı adayı Philip Jefferson, Çarşamba günü Senato Bankacılık Komitesi huzurunda yaptığı konuşmada, enflasyonun "düşmeye başladığını" ancak Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmeye odaklanmaya devam edeceğini söyledi.

Jefferson kısa konuşmasında, "Ekonomi, enflasyon, bankacılık sektörü stresi ve jeopolitik istikrarsızlık dahil olmak üzere birçok zorlukla karşı karşıya. Fed bunların hepsine karşı dikkatli olmalı. Enflasyon azalmaya başladı ve ben onu yüzde 2 hedefimize döndürmeye odaklanmaya devam ediyorum" dedi.

Mevcut dönemi Ocak ayında sona erdikten sonra 14 yıllık bir süre için yeniden atanan Fed Başkanı Lisa Cook, sert bir tavırla içinde bulunduğumuz anı Amerikan ekonomisi için "kritik bir dönemeç" olarak nitelendirdi.

Cook, "Geçen yıl bu komiteye belirttiğim gibi, yüksek enflasyon, Amerikan ekonomisinin büyümesini sürdürmek için ciddi bir tehdittir. İşimiz bitene kadar enflasyona odaklanmaya devam edeceğim" dedi.

Cook ve Jefferson, geçen hafta Fed politika faizini yüzde 5-yüzde 5,25'te sabit tutmak için oybirliğiyle yapılan Fed oylamasına katıldılar.