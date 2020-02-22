Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Süper Lig'in 23. haftası muhteşem bir derbiye sahne olacak. Dev maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe mutlaka kazanmak zorunda. 20 yıldır rakibini deplasmanda yenemeyen Galatasaray ise tarih yazmak için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bir tarafta son 3 maçında sadece 1 puan alabilen ve 20 yıldır rakibine yenilmeyen Fenerbahçe... Diğer tarafta Fatih Terim yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 6 maçı da kazanan Galatasaray. Süper Lig'in 23. haftası dev derbiye sahne olacak. Ersun Yanal için kritik mücadelede Sarı-Lacivertliler ezeli rakibini yenerek hem şampiyonluk yarışında bende varım demek istiyor. Hem de 20 yıllık yenilmezliğini korumak istiyor. Fatih Terimli Galatasaray ise rakibini deplasmanda yenerek şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor ve aynı zamanda 20 yıllık geleneği bozmak istiyor.

Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

23 Şubat Pazar günü saat 19:00'da başlayacak mücadel beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe'de Gustavo cezalı!

Fenerbahçe'de bu önemli derbi öncesi Gustova sarı kart cezalısı. Sarı-Lacivertli takımın 2-0 yenildiği Ankaragücü maçında kart gören Brezilyalı futbolcusu Galatasaray maçında oynamayacak. Ayrıca Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues de bu maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Lemina sıkıntısı...

Galatasaray'da Mario Lemina sakatlığı nedeniyle büyük ihtimalle Kadıköy'de oynanacak derbide forma giyemeyecek. Sarı-Kırmızılı takımda ayrıca Andone ve Falcao'nun sakatlığı tamamen geçti. Fatih Terim şans verirse iki isim de derbide oynayabilecek.

Galatasaray, Kadıköy’de 20 yıldır kazanamıyor

Süper Lig’in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe’ye konuk olacak Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda galibiyete hasret.

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999’da 2-1’lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 20 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı.

Galatasaray, 1999’daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy’de 23 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3’ü Türkiye Kupası, 20’si de lig olmak üzere Kadıköy’de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 8 kez de berabere kaldı.