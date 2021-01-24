  • BIST 1.542
  • Altın 442,399
  • Dolar 7,3985
  • Euro 9,0105
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPilli: 11'i yerel 14 pozitif vaka!

Fenerbahçe, Mesut Özil’le 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

» »
Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe, Mesut Özil’le 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

Sarı-lacivertlilerin internet sitesinde İngiliz Arsenal Kulübü’nden bonservissiz şekilde transfer edilen 32 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

‘Rüya gerçek oldu’ başlıklı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçe’miz için mücadele edecek. Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz.”

Fenerbahçe Futbol AŞ’nin Borsa İstanbul’a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da (KAP) yer alan açıklamada ise şu ifadeler yer alıyor: “Profesyonel futbolcu Mesut Özil’in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır.”

Özil, Türkiye’ye geldiği gün uçaktan indikten sonra gazetecilere verdiği demeçte, çok heyecanlı olduğunu ifade edip şunları söylemişti: “Ben her zaman Fenerbahçeli’ydim. Bir rüya benim için de gerçek oluyor tek Fenerbahçe için değil. İnşallah başarılı oluruz. İnşallah her şey güzel olacak.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Crawley Town: İngiltere'de Leeds United'ı eleyen, sahibi ve yönetimi Türk 4. Lig takımı18 Ocak 2021 Pazartesi 14:36
  • Fenerbahçe'den Apollon Limasol'a 1.5 milyon Euro16 Ocak 2021 Cumartesi 11:17
  • Real Madrid, Mbappe için 6 oyuncusunu satıp, 328 milyon Euro'luk bir teklif yapacak13 Ocak 2021 Çarşamba 23:14
  • Mesut Özil'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım08 Ocak 2021 Cuma 22:02
  • Ronaldo'nun Instagram hesabı 250 milyon takipçiye ulaşan ilk hesap oldu06 Ocak 2021 Çarşamba 22:13
  • Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da ayın futbolcusu seçildi05 Ocak 2021 Salı 19:45
  • Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama02 Ocak 2021 Cumartesi 17:15
  • Galatasaraylı futbolcunun elinde havai fişek patladı01 Ocak 2021 Cuma 11:04
  • Fatih Terim'in 5 maç men cezası 4 karşılaşmaya düşürüldü31 Aralık 2020 Perşembe 20:21
  • Fenerbahçe'de Ozan Tufan koronavirüse yakalandığını açıkladı22 Aralık 2020 Salı 20:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti