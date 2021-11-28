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Fenerbahçe’de 40 milyon euroluk ikilem!

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Kim Min-Jae ve Attila Szalai, Avrupa'nın dev kulüplerinin takibinde...
Fenerbahçe’de 40 milyon euroluk ikilem!

Fenerbahçe'de ciddi teklifler alan Kim Min-Jae ve Attila Szalai’nin devre arasında Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali belirdi. İki futbolcunun kulübe 40 milyon euroluk bir gelir getirebileceği aktarılırken, Min Jae ve Szalai'nin aynı anda satılması halinde takımın güç kaybedeceğinden korkulduğu ifade edildi.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre, Fenerbahçe’nin mutlak şampiyonluk hedefiyle başladığı sezondaki gidişatı iyi durmuyor. Takım Süper Lig'de gerilerde. Avrupa'da ise son umut Konferans Ligi "play-off"u… Buna rağmen takımın en parlak iki yıldızına olan ilgi her geçen gün artıyor. Min-Jae Kim ve Attila Szalai, Avrupa'nın dev kulüplerinin takibinde. Kim'i; Juventus, Tottenham ve Porto istiyor. Szalai'yle İngiliz ekipleri ve özellikle de Chelsea yakından ilgileniyor. Yönetim ise ikilemde.

Dış basın doğruluyor

İngiliz ve Macar medyası, Szalai için Chelsea'nin 16 milyon euro önerdiğini, Fenerbahçe'nin ise 20 milyon euroya oyuncuyu bırakmaya hazır olduğunu yazıyor. Transfer kaynakları da Kim'in 20 milyon euroluk serbest kalma bedelinin devre arası kullanılabileceğini vurguluyor. Bu, Fenerbahçe için 40 milyon euroluk bir girdi anlamına geliyor. Fakat soru belli: Kanarya bu iki oyuncuyu satmalı mı? Ali Koç ve ekibi yanıtı arıyor. Şampiyonluk hedefi yolunda yeri dolmayacak bu iki oyuncunun görkemli bonservis karşılığı satılması yönetimin devre arasındaki ana gündemi olacak.

Borcun 10'da 1'i

Kim ve Szalai'den gelmesi olası 40 milyon euroluk transfer geliri, Fenerbahçe'nin toplam borcunun 10'da birini karşılıyor. Kanarya'da borç yaklaşık 5.9 milyar TL iken son kurla bu rakam 562 milyon TL'ye denk geliyor. Sadece Szalai için yüzde 13.5 pay Apollon'a gidecek

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