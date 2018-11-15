Fenerbahçe'de flaş Koeman Kararı

Sarı-lacivertli yönetim, Erwin Koeman'la 'yola devam' kararı aldı.

Sportif Direktör Comolli, FB TV'ye yaptığı açıklamada, Koeman'la yola devam istediklerini söyledi. Hollandalı hoca ile görüştüklerini ifade eden Fransız futbol adamı, "Takımı onun yönetmesini istedik. Onun yaklaşımı da çok pozitifti. Devam etmesini istediğimiz kişi o" dedi.

"FREY'İN GOLÜNE ÇOK SEVİNDİM ÇÜNKÜ..."

"Maçlarda tamamen sahaya odaklanıyorum." diyen Comolli, "Alanyaspor maçında Frey'in attığı gole çok sevindim. Çünkü o gol bize nefes aldırdı. Sevinmenin ikinci nedeni ise Michael'ın karakteri. Çünkü o bunu hak ediyor. Takımın başarılı olmasını istiyor." dedi.

"VALBUENA İNANILMAZDI"

Son haftalardaki başarılı performansıyla takımı sırtlayan Valbuena hakkında da konuşan, Fransız sportif direktör, "Valbuena kesinlikle inanılmazdı. Son maçlardaki etkisi, taktik disiplini inanılmazdı. Son maçlarda hocanın kendisinden spesifik olarak istediklerini çok iyi yaptı. Valbuena'yı böyle görmek harika. Kendisi de çok mutlu." şeklinde konuştu.

"BARIŞ OYUNA GİRMEYE ÇOK YAKLAŞTI AMA..." Genç futbolcu Barşı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Comolli, "Barış'ın durumu şöyle. Son iki maçta oyuna girmeye çok yaklaştı. O anlarda gelişen şartlar onun oyuna alınmamasına neden oldu." dedi.