Fenerbahçe'de ilk yolcu belli oldu...

Fenerbahçe'de yeni başkan Ali Koç oldu. Peki Koç seçimlerde transferle ilgili neler söylemişti? İlk olarak Sportif Direktörlük için görüşülüyor. Koç, Damien Comolli'nin geleceği iddiasını konuşmasında doğrulamadı. Ancak Comoli İstanbul'a geldi. Teknik direktörlük için Aykut Kocaman'la bugün görüşme yapılacak. Sarı-lacivertli ekipte ilk yolcu da Valbuena olacak. Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...

Fransa Ligi takımlarından Saint Etienne'nin Valbuena'yı transfer etmek istediği öne sürüldü. Fransa basınında yer alan habere göre, Valbuena'nın Saint Etienne'ye transferi olası görünüyor. Yıldız futbolcunun Fransa'ya geri dönüşle ilgili, "Neden olmasın? Geleceğin benim için ne beklediğini göreceğiz" şeklindeki sözlerine yer verilen haberde, Saint Etienne'nin transfer için ısrarcı olacağı vurgulandı.

Ali Koç'un planı

Ali Koç transferler ilgili yaptı açıklamalarda futbolda günü kurtarmak yerine bir sporcu fabrikasına dönüşeceklerini, futbolcu yetiştireceklerini söylemişti. Futbolu baştan aşağı değiştirmeleri gerektiğini söyleyen Koç, Arsene Wenger ve Zinedine Zidane iddialarını doğrulamamıştı.

Yeni başkan Ali Koç'un ilk icraatı, sportif direktörü açıklamak olacak. Fransız futbol adamı Damien Comolli'nin gelmesi ve sözleşme imzalanması bekleniyordu. Ancak Ali Koç bunu doğrulamadı. Koç, "Biz açıklamadığımız sürece birilerinin geleceğine itibar etmeyin" dedi. Ancak Comolli az önce İstanbul'a geldi.

Aykut Kocaman'ın daha önce yaptığı açıklamada olduğu gibi istifa etmesi bekleniyordu, iddialar göre Kocaman yönetime istifasını sundu.İlk iş olarak Aykut Kocaman'la görüşeceklerini daha sonra da listelerindeki teknik direktör adaylarıyla görüşeceklerini söyleyen Koç, Haziran ayında teknik direktör konusunun netleşeceğini söylemişti. Koç ayrıca takıma bir sportif direktör atayacaklarını da duyurmuştu. Aykut Kocaman'la görüşmenin bugün yapılması bekleniyor.

Akşam'ın haberine göre Ali Koç’un kafasındaki isimse Barcelona’da görev yapmış olan Luis Enrique. İspanyol teknik adamla anlaşma sağlandığı ve en kısa sürede göreve başlayacağı bildirildi. Ancak Luis Enrique'nin İngiliz devlerinin de radarında olduğu biliniyor.

Ali Koç'un radarında Luiz Enrique'nin yanı sıra Laurent Blanc, Maurizio Sarri, Ralph Hasenhüttl, Claudio Ranieri, Jorge Jesus, Marcelo Bielsa, Arsene Wenger, Luiz Felipe Scolari, Slaven Bilic, Roberto Martinez gibi isimler var.

UEFA’yla yapılan Finansal Fair-Play anlaşması da devam ettiği için, Ali Koç transferde önceliği kiralık oyunculara vermeyi planlıyor. Yeni sezonu geçiş dönemi olarak gören ve ilk olarak ekonomik yapıyı güçlendirmek isteyen Koç, kiralık isimlerle maliyeti düşük ama güçlü bir kadro kurmayı düşünüyor.

Ali Koç’un bu konuda en önemli avantajlarından biri, iş adamı kimliğiyle yurt dışında kurduğu ilişkiler olacak. Koç, taraftarı heyecanlandıracak ve takıma hava katacak bir yıldıza da imza attırmak istiyor. Hedef, ne olursa olsun şampiyonluk içi yarışacak ve 10 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitirecek bir kadro kurmak.

Ali Koç, Beko’nun sponsor olduğu Barcelona Yönetimi ile yakın ilişkilere sahip. Bu nedenle ‘kiralık oyuncu’ politikasında ilk adresin İspanyol devi olması muhtemel.

Barça, yeni sezonda Denis Suarez (Kanat), Vermaelen (Stoper), Mina (Stoper), Aleix Vida (Sağ kanat) ve Paco Alcacer (Forvet) gibi isimleri kiralık ya da bonservisiyle göndermeyi planlıyor. Ali Koç teknik ekibin talebi doğrultusunda bu isimlerden bazılarını Fenerbahçe’ye kazandırabilir.

Ali Koç, transfer edilecek oyuncuları sır gibi gizlerken, eski yönetici Selim Soydan, "Ali Koç'un Barcelona'dan 3 tane oyuncu alma ihtimali var. Böyle bir durum olduğunu iyi bir yerden duydum'' dedi. Bu durum taraftarları heyecanlandırdı. Koç'un Barcelona Kulübü ile sıcak ilişkileri var.

Ali Koç'un Süper Ligin yeni takımı Ankaragücü'nün hocası İsmail Kartal'a da Carlos Kameni ve Mauriccio Isla konusunda kolaylık sağlayacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Arsenal forması giyen Fransız forvet Alexandre Lacazette'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Ancak piyasa değeri 60 milyon euroolan golcünün satın alınması zor görünüyor.

33 yaşındaki orta saha için Hollanda basınından Elf Voetbal da bir iddiada bulunarak PSV'nin oyuncuyla ilgilendiğini yazdı.

Josef de Souza gidebilir

Josef de Souza İngiltere Premier Ligi'nin gündeminden düşmüyor. Brezilyalı futbolcuya West Ham, Wolverhampton ve Watford'un talip olduğu belirtiliyor. 29 yaşındaki futbolcu için önerilen para ise 12 milyon eurocivarında. Fenerbahçe, de Souza'yı 8 milyon euro'ya Sao Paulo'dan transfer etmişti.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Köybaşı için Anadolu takımlarından teklifler olduğu öne sürülüyor. Başarılı savunmacı için Çaykur Rizespor dışında Atiker Konyaspor'un da devrede olduğu ifade ediliyor. Fanatik'in haberine göre, Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinin gündemine Fenerbahçe'de düşünülmeyen İsmail Köybaşı'nın olduğu öğrenildi. Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in başarılı oyuncuyu yeni sezonda kadrosunda görmek istediği bildirildi.